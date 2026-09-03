İstanbul'da kapsamlı huzur uygulaması sokaklarda denetim yoğunlaştı

Uygulamanın kapsamı:
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda kent genelinde polis ekipleri tarafından huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama birçok noktada eş zamanlı olarak trafik ve genel asayiş denetimlerini kapsadı.
Beyoğlu'daki uygulama:
Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada şüpheli görülen araçlar durduruldu, sürücü ve yolcuların üst aramaları yapılarak kimlik kontrolleri sağlandı.
Araç içleri ile şahısların el ve sırt çantalarından elle arama gerçekleştirildi; ayrıca Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları uygulandı.
Durdurulan sürücülere trafik kurallarına uyulması yönünde uyarılar yapıldı; denetimler sırasında tespit edilen ihlaller kayıt altına alındı.
İstanbul genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi
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