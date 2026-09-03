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Gölcük'te sahile vuran erkek cesedi için soruşturma başlatıldı

Değirmendere Sahili'nde denizde hareketsiz bulunan bir erkeğin cesedi kıyıya çıkarıldı; polis kimlik tespiti ve ölüm nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 20:57

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 21:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gölcük'te sahile vuran erkek cesedi için soruşturma başlatıldı

Gölcük sahilinde ceset bulundu:

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Sahili'nde denizde hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

yapılan müdahale ve ilk tespitler:

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler denizde bulunan şahsı sudan çıkardı. Kıyıya çıkarılan kişiye yapılan sağlık kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve ekiplerin ön tespitlerine göre şahsın bir erkeğe ait olduğu öğrenildi.

adli süreç ve soruşturma:

Kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Polis ekipleri, şahsın ölümünün nasıl gerçekleştiğini ortaya koymak için geniş kapsamlı inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖLCÜK İLÇESİNDE DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU.

GÖLCÜK İLÇESİNDE DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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