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Hadımköy'de servis kavgası kanlı bitti: bir kişi hayatını kaybetti

Arnavutköy Hadımköy'de servis şoförleri arasındaki akaryakıt tartışması silahlı kavgaya dönüştü; bir sürücü yaşamını yitirdi, şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 21:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hadımköy'de servis kavgası kanlı bitti: bir kişi hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi üzerinde saat 17.30 civarında iki servis minibüsünün sürücüleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 34 LAR 691 plakalı işçi servisinin sürücüsü Mehmet Taştan ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

silahlı çatışmanın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, akaryakıt anlaşmazlığı nedeniyle başlayan sözlü tartışma büyüdü. İddialara göre tartışma kavgaya dönüşünce, diğer servis şoförü Özcan K. yanında bulundurduğu silahla kendi aracının içinde oturan Mehmet Taştan'a ateş açtı. Taştan'a dört kurşun isabet etti; kanlar içinde kalan Taştan ağır yaralı şekilde yere yığıldı.

soruşturma, müdahale ve gözaltı:

Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Mehmet Taştan Hadımköy Doktor Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden ayrılan şüpheli, polis ekipleri tarafından aracıyla Haraççı Hadımköy Yolu Cadde üzerinde durduruldu. Yunus timlerinin durdurduğu şahıs, olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti ve kullandığı silahı yol kenarına attığını beyan etti.

Gözaltına alınan Özcan K.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Arnavutköy&#039;de iki servis sürücüsünün kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Arnavutköy'de iki servis sürücüsünün kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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