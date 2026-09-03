Edirne'de trafiğe kapalı caddede tabela ve tenteye çarpan sürücünün alkolmetre hamlesi

Edirne'nin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesinde meydana gelen kazada, sürücünün bir iş yerinin tabela ve tentesine çarpması, ardından cadde girişindeki dubalara da çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

kaza ve müdahale:

Kazaya, F.S. yönetimindeki 34 NTK 871 plakalı otomobil neden oldu. Araç cadde üzerinde ilerlerken bir işletmenin tabela ve tentesine çarptı; daha sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken cadde girişindeki dubalara da çarparak durdu. Kazada hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve sürücü tedavi amacıyla hastaneye götürüldü.

alkol kontrolünde şaşırtan davranış:

Polis ekipleri olay yerinde sürücüye alkol muayenesi yapmak istedi. Ancak F.S., alkolmetreye üflemek yerine cihazın içine nefes çekti; bu davranış ekipleri bir süre uğraştırdı. Uzun süren çabanın ardından sürücü alkolmetreye üfledi ve yapılan ölçümde alkollü olmadığı belirlendi.

Kazaya ilişkin görüntülerde aracın tabela ve tentesiye çarpma anı net şekilde görüldü. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

SÜRÜCÜ, ALKOL KONTROLÜ SIRASINDA ALKOLMETREYİ ÜFLEMEK YERİNE İÇİNE NEFES ÇEKEREK POLİS EKİPLERİNİ UZUN SÜRE UĞRAŞTIRDI.