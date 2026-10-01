Çorum'da öğrencilerin güvenliği için servis denetimlerine dron desteği

Çorum'da dron destekli servis denetimi gerçekleştirildi

Çorum'da öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla il protokolü ortak bir denetim uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çorum Belediyesi ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin katıldığı trafik komisyonu destek verdi.

denetimin zamanı ve amacı:

Denetimler, öğrencilerin okul çıkış saatlerinde planlandı; amaç servis araçlarının kurallara uygunluğunu kontrol ederek öğrencilerin okullardan güvenli ve düzenli şekilde ayrılmasını sağlamak oldu. Ekipler, trafik akışını düzenleyerek öğrencilerin iniş-biniş sırasında yaşanabilecek riskleri azaltmaya odaklandı.

dron destekli uygulama:

Uygulamalarda İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, alanın havadan izlenmesi ve eş zamanlı değerlendirme için dron ile destek verdi. Havadan yapılan tespitler ekiplerin kara uygulamalarını yönlendirdi ve servis güzergahlarında yoğunluk ile kurallara uyum hızlı biçimde kontrol edildi.

güzergahlar ve süre:

Denetimler, Fen Lisesi, Başöğretmen Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Hayrettin Karaman Kız ve Erkek İmam Hatip Lisesi ile Çepni İlkokulu güzergahlarında gerçekleştirildi. Yetkililer, benzer denetimlerin planlı biçimde yıl boyunca devam edeceğini bildirdi.

OKUL BÖLGESİNDE DRONE DESTEKLİ DENETİMLER YAPILDI