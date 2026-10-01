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Kaymakam Serin'den yaşlılara ev ziyareti

Havza Kaymakamı Samet Serin ile eşi Şefika Serin, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret edip sağlık ve ihtiyaçlarını dinledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 18:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaymakam Serin'den yaşlılara ev ziyareti

Kaymakam Serin'den anlamlı ziyaretler

Havza Kaymakamı Samet Serin, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında ilçe merkezinde yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretler sırasında yaşlıların hal ve hatırları soruldu, sağlık ve günlük ihtiyaçları hakkında bilgi alındı.

Ziyaretlerin içeriği:

Kaymakam Samet Serin ve eşi Şefika Serin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü çalışanları ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet etti. Görüşmelerde öncelikli olarak sağlık, huzur ve ihtiyaçlar ele alındı; talepler not edildi.

Kaymakamın mesajı:

Serin çifti, ziyaretlerde yaşlılara sağlık, huzur ve afiyet dileyerek devletin ve kurumların her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Ziyaretler, hem bireysel yakın ilginin hem de yerel yönetimlerin sorumluluğunun bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Kurumdan yapılan açıklama:

Havza Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada tüm yaşlı vatandaşların Dünya Yaşlılar Günü kutlandı ve onlara sağlık, huzur ile uzun ömür dileğinde bulunuldu.

HAVZA KAYMAKAM 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ ZİYARETİ

HAVZA KAYMAKAM 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ ZİYARETİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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