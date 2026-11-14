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Cuma mesajı gelmeyince apartman koktu: yalnız tamirci evinde ölü bulundu

Kepez'de yalnız yaşayan 67 yaşındaki emekli motosiklet tamircisi Ayhan Yılmaz, komşuların koku ihbarıyla evinde ölü bulundu; ölüm nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Cuma mesajı gelmeyince apartman koktu: yalnız tamirci evinde ölü bulundu

Olayın ayrıntıları:

Antalya'nın Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi, Yahya Kemal Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede saat 11.00 sıralarında kötü koku üzerine harekete geçildi. Apartman sakinleri kokunun Ayhan Yılmaz'ın (67) yaşadığı daireden geldiğini fark ederek 112'yi aradı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ev sahibinin çağrılmasıyla kapının açılması sonucu, Yılmaz'ın yatağında hareketsiz olduğu görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayhan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi ve cenaze, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kişisel durum ve geride kalanlar:

Daha önce motosiklet tamirciliği yaptığı bilinen Yılmaz'ın bazı sağlık sorunları bulunduğu belirtildi. Evinden geriye ise önünde parklı olan motosikleti kaldı.

Komşu ve ev sahibi açıklamaları:

Ev sahibi Alkan Sarıaydın, 2 yıldır kiracı olarak kalan Yılmaz'ın her cuma kendisine mesaj attığını, son olarak 6 Kasım'da mesaj gönderdiğini ancak dün mesaj atmadığını söyledi. Sarıaydın, Yılmaz için 'Çok iyi ve sevilen bir insandı' ifadelerini kullandı.

Her hafta gelen cuma mesajı dün gelmedi, bugün evinde cesedi bulundu

Her hafta gelen cuma mesajı dün gelmedi, bugün evinde cesedi bulundu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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