Adıyaman'da aile içi kavga: oğul başından yaralandı

Adıyaman'da baba ile oğul arasında kavga

Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2607 Sokak'ta baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada oğul başından yaralandı.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı. Olayı gerçekleştiren baba ile oğul, polis ekipleri tarafından alındı ve işlemler için polis merkezine götürüldü.

olayın soruşturması:

Olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı. Yaralanmanın nedenine ve olayın ayrıntılarına ilişkin tespitler, yürütülecek soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

ADIYAMAN’DA BABASIYLA KAVGA EDEN BİR KİŞİ BAŞINDAN YARALANDI.