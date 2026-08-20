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Yunusemre’de parklar yeni yüzüne kavuşuyor

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda bakım, düzenleme ve temizlik çalışmalarını mevsime göre sürdürüyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Yunusemre’de parklar yeni yüzüne kavuşuyor

yeşil alanlarda bakım ve düzenleme çalışmaları:

Yunusemre Belediyesi ekipleri, ilçenin daha estetik, temiz ve yaşanabilir bir görünüme kavuşması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin dört bir yanında uygulanan düzenlemelerle vatandaşların yeşil alanlardan daha konforlu biçimde yararlanması hedefleniyor.

ilçe genelinde programlı bakım uygulaması:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçelerin rutin bakımından yeşil alanların düzenlenmesine kadar birçok noktada programlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler, mevsim koşullarını dikkate alan planlama ile temizlik, bakım ve çevre düzenlemelerini eş zamanlı yürütüyor.

amaç: daha temiz ve yaşanabilir bir Yunusemre:

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, belediyenin önceliğinin vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu belirterek; daha temiz, düzenli ve ferah yaşam alanları oluşturma hedefiyle çalışmaların hız kesmeden süreceğini vurguladı. Belediye, yürütülen düzenlemelerle kamusal alanların kullanımını artırmayı ve ilçede estetik bütünlüğü sağlamayı amaçlıyor.

Vatandaşların beklentilerini dikkate alan ekipler, planlı program çerçevesinde müdahalelerini sürdürecek ve yeşil alanların işlevselliğini artırmaya devam edecek.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ EKİPLERİ İLÇENİN DAHA ESTETİK, TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR GÖRÜNÜME KAVUŞMASI...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ EKİPLERİ İLÇENİN DAHA ESTETİK, TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR GÖRÜNÜME KAVUŞMASI AMACIYLA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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