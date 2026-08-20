Yeşil alanlarda gece gündüz koruma: Kayseri ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı

İlaçlama çalışmaları kapsamı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminde arttırdığı uygulamalarla şehir genelindeki yeşil alanlarda hastalık ve zararlılara karşı kapsamlı bir mücadele yürütüyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla hareket eden ekipler, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından planlanan program doğrultusunda parklar, mesire alanları, refüjler, yol kenarları ve hobi bahçeleri başta olmak üzere pek çok noktada çalışma yapıyor.

Çalışmalar, ağaçlarda, süs bitkilerinde ve çim alanlarda ortaya çıkabilecek hastalık risklerini azaltmayı hedefleyen önleyici ilaçlama uygulamalarını içeriyor. Ekipler, uygulamalarda çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik hassasiyet gösteriyor; kimyasal maddelerle temas riskini en aza indirmek için özel planlama uygulanıyor.

Uygulama zamanlaması ve tamamlanan bölgeler:

İlaçlama faaliyetlerinin önemli bir kısmı, vatandaşların günlük yaşamını aksatmamak amacıyla 23.00 ile 07.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu gece mesaisi planı sayesinde park, bahçe, millet bahçeleri ve mesire alanlarında haşere, larva ve diğer zararlılara karşı etkin müdahale sağlanıyor.

Ekipler, ana arterlerde ve yoğun kullanılan noktalarda da çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Hulusi Akar Bulvarı, Talas Bulvarı, Kaldırım Caddesi, Turgut Reis Caddesi, Ayancık Caddesi ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi gibi alanlarda ilaçlama uygulamaları yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı ağaçlar ve daha yaşanabilir bir kent hedefine yönelik olarak yeşil alanların bakım, koruma ve ilaçlama çalışmalarını yıl boyunca aralıksız sürdürecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; DÜZENLİ OLARAK SÜRDÜRDÜĞÜ İLAÇLAMA FAALİYETLERİNE YAZ MEVSİMİNDE HIZ VERDİ.