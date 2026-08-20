Yamaçlarda hayat dersi: anne yaban keçisinin yavrusuna tırmanış eğitimi

anne ve yavru görüntüsü:

Gümüşhane'nin sarp ve kayalık alanlarında kaydedilen görüntülerde anne yaban keçisi ile yavrusunun günlük yaşamdan bir kesiti izleniyor. Kayıtlar, DKMP Gümüşhane Müdürlüğü personeli Yusuf Özkan tarafından alındı; görüntüler daha sonra DKMP Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

anneden yavruya tırmanış dersi:

Videoda anne keçi, kayalık yamaç boyunca dengeli ve dikkatli adımlarla ilerleyerek yavrusuna tırmanmayı gösteriyor. Yavru zaman zaman kayma ve duraksama yaşasa da annesinin izinden ayrılmıyor; anne her hamlesini takip ederek yavrusunu yönlendiriyor. Bu sahneler, avcılardan ve zorlu arazi koşullarından uzak kalabilmek için hayatta kalma becerilerinin nasıl kuşaktan kuşağa aktarıldığını gözler önüne seriyor.

Paylaşımda yer alan notta ise "Anne öğretiyor, minik çırak pes etmiyor. Bir gün o da ustası kadar iyi tırmanacak" ifadelerine yer verildi. Bu kısa açıklama ve görüntüler, doğadaki öğrenme sürecine dair samimi bir örnek olarak izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

Görüntüler aynı zamanda bölgenin doğal yapısının ve yaban hayatının korunmasının önemine dikkat çekiyor; izleyiciler, anne-yavru ilişkisinin doğadaki rolüne yönelik olumlu geri bildirimlerde bulundu. DKMPnin paylaşımı, yaban hayatı davranışlarının belgelemeye değer anlarını takipçilerle buluşturdu.

GÜMÜŞHANE’DE SARP KAYALIKLARDA İLERLEYEN ANNE YABAN KEÇİSİNİN YAVRUSUNA TIRMANMAYI ÖĞRETTİĞİ ANLAR, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILARAK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.