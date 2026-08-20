Dolar 47,9985 +0,11%
Euro 56,0567 +0,10%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.060,23 +0,66%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 93,15 +1,67%
--°

Yamaçlarda hayat dersi: anne yaban keçisinin yavrusuna tırmanış eğitimi

Gümüşhane'nin sarp kayalıklarında kaydedilen görüntülerde anne yaban keçisi, yavrusuna ustalıkla tırmanış öğretiyor; doğanın öğrenme anı dikkat çekti.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:10

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 14:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yamaçlarda hayat dersi: anne yaban keçisinin yavrusuna tırmanış eğitimi

anne ve yavru görüntüsü:

Gümüşhane'nin sarp ve kayalık alanlarında kaydedilen görüntülerde anne yaban keçisi ile yavrusunun günlük yaşamdan bir kesiti izleniyor. Kayıtlar, DKMP Gümüşhane Müdürlüğü personeli Yusuf Özkan tarafından alındı; görüntüler daha sonra DKMP Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

anneden yavruya tırmanış dersi:

Videoda anne keçi, kayalık yamaç boyunca dengeli ve dikkatli adımlarla ilerleyerek yavrusuna tırmanmayı gösteriyor. Yavru zaman zaman kayma ve duraksama yaşasa da annesinin izinden ayrılmıyor; anne her hamlesini takip ederek yavrusunu yönlendiriyor. Bu sahneler, avcılardan ve zorlu arazi koşullarından uzak kalabilmek için hayatta kalma becerilerinin nasıl kuşaktan kuşağa aktarıldığını gözler önüne seriyor.

Paylaşımda yer alan notta ise "Anne öğretiyor, minik çırak pes etmiyor. Bir gün o da ustası kadar iyi tırmanacak" ifadelerine yer verildi. Bu kısa açıklama ve görüntüler, doğadaki öğrenme sürecine dair samimi bir örnek olarak izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

Görüntüler aynı zamanda bölgenin doğal yapısının ve yaban hayatının korunmasının önemine dikkat çekiyor; izleyiciler, anne-yavru ilişkisinin doğadaki rolüne yönelik olumlu geri bildirimlerde bulundu. DKMPnin paylaşımı, yaban hayatı davranışlarının belgelemeye değer anlarını takipçilerle buluşturdu.

GÜMÜŞHANE’DE SARP KAYALIKLARDA İLERLEYEN ANNE YABAN KEÇİSİNİN YAVRUSUNA TIRMANMAYI ÖĞRETTİĞİ...

GÜMÜŞHANE’DE SARP KAYALIKLARDA İLERLEYEN ANNE YABAN KEÇİSİNİN YAVRUSUNA TIRMANMAYI ÖĞRETTİĞİ ANLAR, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILARAK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Burhaniye'de geceyi bölen sivri sinekler mahalleyi uykusuz bıraktı
images

Mersin’de plastik döngüsü için tedbirler güçlendiriliyor
images

Keban baraj gölünde oltayla yakalanan 5,5 kiloluk sürpriz
images

Tarihi merkez çevresinde Altıparmak-Çarşamba dönüşümü hız kazanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağlar'da çarpışan iki otomobilde yedi kişi yaralandı

Alt geçitte kontrolü kaybeden otomobil beton direğe çarptı

Defne Toygarlı'da orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı