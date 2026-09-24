Cumhuriyet Mahallesi'nde enkazın yerini yaşam aldı

Cumhuriyet Mahallesi'nde yeniden hayat başladı:

Kahramanmaraş merkezli depremlerle adeta yerle bir olan Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, yürütülen çalışma ve teslimlerin ardından yeniden canlanıyor. Deprem sonrası boş araziye dönen mahallede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen ihya ve inşa çalışmaları tamamlanan konut ve iş yerlerinin hak sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte yaşamın işaretleri belirmeye başladı. Evlerin ışıkları yanıyor, iş yerleri kepenklerini açıyor, sokaklarda çocuk sesleri duyuluyor.

yeniden inşa süreci ve şehir çapındaki dönüşüm:

6 Şubat sonrası başlayan yeniden yapılandırma çalışmalarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde mahallede yeni konutlar ve iş yerleri inşa edildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın verdiği bilgiye göre şehir merkezlerinde bugüne kadar 80 bin civarında konut ve 15 binden fazla iş yeri tamamlandı. Bu kapsamda yalnızca Cumhuriyet Mahallesi değil, Atatürk Caddesi'nden Fatih Caddesi'ne, Gündüz Caddesi'nden Armutlu, Elektrik, Emek ve Aksaray mahallelerine, 75. Yıl Bulvarı'na kadar geniş bir alanda dönüşüm sürüyor.

vali masatlı ve eşinin ziyaretinde duygusal buluşma:

Yeni evlerine yerleşen Mehmet ve Fatma Yurdagül ailesini ziyaret eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, ailenin yeni yuvasında sohbet etti ve onlara huzur ile mutluluk diledi. Masatlı, bölgedeki dönüşümü ve mahallede yeniden komşuluk ilişkilerinin kurulmasını vurgulayarak, "Evlerine kavuşan, iş yerlerine yeni kavuşan tüm hemşehrilerime hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı. Ziyaret, enkazın yerini alan konutların yalnızca fizikî değil, sosyal bir yeniden kurulumun da işareti olduğunu gösterdi.

Yetkililer, teslimlerle birlikte mahallenin günlük hayatının adım adım normale döndüğünü, benzer çalışmaların kent genelinde eş zamanlı devam ettiğini belirtiyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde başlayan bu dönüşüm, bölge sakinlerinin güvenli ve kalıcı yurtlarına kavuşmasının somut örneği olarak öne çıkıyor.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, EŞİ ESRA MASATLI VE YURDAGÜL AİLESİNİ ZİYARET ETTİ