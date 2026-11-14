Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Ordu'da Gölköy yolunda 300 metrelik uçurumdan düşen otomobilde 3 kişi öldü

Gölköy-Mesudiye yolu Anduz mevkisinde gece saatlerinde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde sürücü B.K. ile A.T. ve M.Y. hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ordu'da Gölköy yolunda 300 metrelik uçurumdan düşen otomobilde 3 kişi öldü

Ordu'da Gölköy yolunda 300 metrelik uçurumdan düşen otomobilde 3 kişi öldü

Ordu'nun Gölköy ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan üç kişi yaşamını yitirdi. Olay, araçtakilerden haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine ortaya çıktı.

kaza yeri ve müdahale:

İhbarı alan jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmada, 52 AIB 007 plakalı otomobilin Gölköy-Mesudiye yolu Anduz mevkisinde gece saatlerinde uçurumdan yaklaşık 300 metre aşağı yuvarlandığı tespit edildi.

soruşturma ve işlemler:

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde sürücü B.K. ile araçta bulunan A.T. ve M.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Üç kişinin cenazesi Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil toplama ile soruşturma işlemlerine devam ediliyor.

ORDU’NUN GÖLKÖY İLÇESİNDE YAKLAŞIK 300 METRELİK UÇURUMA YUVARLANAN OTOMOBİLDE BULUNAN 3 KİŞİ...

ORDU’NUN GÖLKÖY İLÇESİNDE YAKLAŞIK 300 METRELİK UÇURUMA YUVARLANAN OTOMOBİLDE BULUNAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Siverek'te jandarma operasyonuyla iki firari hükümlü cezaevine gönderildi
images

Şehit kara pilot binbaşı Orhun Pınar son yolculuğuna uğurlandı
images

Kayıp 80 yaşindeki İrfani Karaca için arama 5'inci gününde genişliyor
images

Adıyaman'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, biri ağır

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yahyalı'ya 285 iş yeri: Sekidağı'nda yeni sanayi sitesi için hazırlıklar hızlandı

Kapanan hastanenin çalışanlarıyla sahada: AK Parti heyeti talepleri dinledi

Karadeniz'de palamut bolluğu, torik ve lakerda sezonu kapıda

Gaziantep'te kuzeyşehir'e yeni demirciler sanayi sitesi temeli atıldı

TREND HABERLER

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Çöken yönetim krizi çalışanlara faturayı kesti: Elazığ Özel Medikal Hospital'de ikinci eylem

Sinemada Türk dünyası birlik ve dayanışma mesajı