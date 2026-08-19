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Erzincan'da balın tatlı mesaisi başladı

Erzincan'da arıcılar, Kabataş köyünde başlayan bal hasadında kovanlardan topladıkları balla sofraları beslemek için yoğun mesai harıyor; rekolte 1.500 ton

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'da balın tatlı mesaisi başladı

Erzincan'da bal hasadı başladı

Erzincan’da arıcıların aylar süren emeğinin karşılığını aldığı bal hasadı sezonu başladı. Kent genelindeki üreticiler kovanlardan elde ettikleri balları sofralara ulaştırmak için yoğun mesai harıyor ve sezon boyunca üretimi artırmayı hedefliyor.

Hasada katılanlar arasında Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ile Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi yer aldı. İkili, Kemaliye ilçesine bağlı Kabataş köyünde arıcılık yapan Mehmet Akgül ve oğlu Selçuk Akgül'ün çalışmasını yerinde takip etti.

rekolte ve bölgenin avantajları:

Bu yıl kent genelinde yaklaşık 1.500 ton bal rekoltesi bekleniyor. Erzincan’ın zengin bitki örtüsü ve doğal florası, yerel arıcılığın en önemli avantajları arasında bulunuyor; bu sayede ürün kalitesi yüksek seviyede tutuluyor.

Üretimden elde edilen ballardan üçünün coğrafi işaret taşıdığı belirtiliyor ve Erzincan balları ülke genelindeki tüketicilere ulaşacak şekilde pazarlanıyor.

hasat süreci ve üreticinin beklentisi:

Bal hasadında arıcıların alın teri ve arıların emeği ön planda. Üreticiler hasat döneminde yoğun çalışma temposu içinde olurken süreç, hijyen ve kalite kontrolleri gözetilerek yürütülüyor.

Alper Koçaker, incelemelerin ardından üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi. Erzincan’ın yaylalarından sofralara uzanan bal üretiminde, bölgenin doğal florası ve üreticilerin deneyimi belirleyici rol oynuyor.

ERZİNCAN’DA BAL HASADI BAŞLADI: BİN 500 TON REKOLTE BEKLENİYOR

ERZİNCAN’DA BAL HASADI BAŞLADI: BİN 500 TON REKOLTE BEKLENİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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