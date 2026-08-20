Demirtaş köyünde yer altı dokusunu ortaya çıkaran 400 metrelik mağara

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde yıllardır bilinen ve halk arasında merak uyandıran bir mağara bulunuyor. Doğal yapısı, içerideki aşınmış kireç taşları ve uzanan bölümleriyle hem köylülerin hem de bölgeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

mağaranın oluşumu ve fiziksel özellikleri:

Köy sakinlerinin aktardığına göre mağara, yer altı ve yağmur sularının kireç taşlarını aşındırmasıyla oluşmuş, doğal bir yapı niteliği taşıyor. Mağaranın şu anki ölçüleri yaklaşık 400 metre uzunluk ve 47 metre genişlik olarak ifade ediliyor. İçeride aşınan taşların hâlâ varoluşunu koruması, yapının jeolojik geçmişine dair ipuçları sunuyor.

yerel beklentiler ve turizm potansiyeli:

Köy sakini Şenol Akbulut, mağaranın bölge turizmine katkı sağlayabilecek bir potansiyel taşıdığını belirtiyor. Akbulut, mağaranın hem doğal özellikleri hem de gizemli görünümü nedeniyle ziyaretçi ilgisi çektiğini vurguluyor ve bölge için bilimsel araştırmaların önemine dikkat çekiyor. Köylüler mağarayı uzun yıllardır tanıyor; anlatılan öyküler ve görsel etkiler, mekânın cazibesini artırıyor.

Yetkili kurumların yapacağı jeolojik incelemeler ve koruma çalışmalarının, mağaranın güvenli gezilebilirlik koşullarını sağlaması halinde, Demirtaş köyü çevresinde turizmi canlandırma potansiyeli bulunuyor. Mevcut durumda mağaranın korunması ve bilimsel değerlendirmelerinin öncelikli olduğu ifade ediliyor.

ŞENOL AKBULUT