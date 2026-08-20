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Demirtaş köyünde yer altı dokusunu ortaya çıkaran 400 metrelik mağara

Sivas İmranlı'ya bağlı Demirtaş köyündeki doğal mağara, yaklaşık 400 metre uzunluğu ve 47 metre genişliğiyle köylülerin ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:37

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Demirtaş köyünde yer altı dokusunu ortaya çıkaran 400 metrelik mağara

Demirtaş köyünde yer altı dokusunu ortaya çıkaran 400 metrelik mağara

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde yıllardır bilinen ve halk arasında merak uyandıran bir mağara bulunuyor. Doğal yapısı, içerideki aşınmış kireç taşları ve uzanan bölümleriyle hem köylülerin hem de bölgeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

mağaranın oluşumu ve fiziksel özellikleri:

Köy sakinlerinin aktardığına göre mağara, yer altı ve yağmur sularının kireç taşlarını aşındırmasıyla oluşmuş, doğal bir yapı niteliği taşıyor. Mağaranın şu anki ölçüleri yaklaşık 400 metre uzunluk ve 47 metre genişlik olarak ifade ediliyor. İçeride aşınan taşların hâlâ varoluşunu koruması, yapının jeolojik geçmişine dair ipuçları sunuyor.

yerel beklentiler ve turizm potansiyeli:

Köy sakini Şenol Akbulut, mağaranın bölge turizmine katkı sağlayabilecek bir potansiyel taşıdığını belirtiyor. Akbulut, mağaranın hem doğal özellikleri hem de gizemli görünümü nedeniyle ziyaretçi ilgisi çektiğini vurguluyor ve bölge için bilimsel araştırmaların önemine dikkat çekiyor. Köylüler mağarayı uzun yıllardır tanıyor; anlatılan öyküler ve görsel etkiler, mekânın cazibesini artırıyor.

Yetkili kurumların yapacağı jeolojik incelemeler ve koruma çalışmalarının, mağaranın güvenli gezilebilirlik koşullarını sağlaması halinde, Demirtaş köyü çevresinde turizmi canlandırma potansiyeli bulunuyor. Mevcut durumda mağaranın korunması ve bilimsel değerlendirmelerinin öncelikli olduğu ifade ediliyor.

ŞENOL AKBULUT

ŞENOL AKBULUT

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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