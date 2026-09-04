Deniz Göktaş hakkında iddianame kabul edildi, duruşma 28 eylülde

Deniz Göktaş hakkında iddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede komedyen İmran Deniz Göktaş hakkında çeşitli suçlamalar yer alıyor ve süreç resmen dava aşamasına geçmiş oldu.

Dava kapsamı ve suçlamalar:

İddianamede, "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Suçu ve suçluyu övme" suçlamalarına yer verildi. Savcılığın talebi, sanığın 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde.

Süreç ve duruşma takvimi:

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle dosya dava safhasına geçti. Resmi takvime göre Deniz Göktaş, 28 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak; bu duruşmada iddianamenin içeriği ve savunma süreçleri yürütülecek.

İddianamenin kabulü, sürecin ceza mahkemesinde devam edeceği anlamına geliyor. Kabul kararının ardından tarafların savunma hazırlıkları ve duruşma takvimi işlemleri takip edilecek.

Komedyen Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi