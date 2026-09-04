Dolar 48,4350 +0,04%
Euro 56,2848 -0,03%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.987,40 -1,16%
EUR/USD 1,1625 -0,05%
Brent Petrol 95,58 +0,06%
--°

Deniz Göktaş hakkında iddianame kabul edildi, duruşma 28 eylülde

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanına hakaret ve diğer suçlamalarla düzenlenen iddianameyi kabul etti; Göktaş 28 Eylül'de hakim karşısında.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 18:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Deniz Göktaş hakkında iddianame kabul edildi, duruşma 28 eylülde

Deniz Göktaş hakkında iddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede komedyen İmran Deniz Göktaş hakkında çeşitli suçlamalar yer alıyor ve süreç resmen dava aşamasına geçmiş oldu.

Dava kapsamı ve suçlamalar:

İddianamede, "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Suçu ve suçluyu övme" suçlamalarına yer verildi. Savcılığın talebi, sanığın 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde.

Süreç ve duruşma takvimi:

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle dosya dava safhasına geçti. Resmi takvime göre Deniz Göktaş, 28 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak; bu duruşmada iddianamenin içeriği ve savunma süreçleri yürütülecek.

İddianamenin kabulü, sürecin ceza mahkemesinde devam edeceği anlamına geliyor. Kabul kararının ardından tarafların savunma hazırlıkları ve duruşma takvimi işlemleri takip edilecek.

Komedyen Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi

Komedyen Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya'da eş zamanlı operasyon: suç örgütlerini öven 10 şüpheli yakalandı
images

Gerger'de yayla yangını arıcılara ağır darbe vurdu: 200 kovan kül oldu
images

Sosyal medyada şiddeti överlerin yakalanması: Antalya'da 10 gözaltı, 4 kişi aran...
images

Tedavi sürecini kaybeden polis memuru Melih Kaygusuz İstanbul'da son yolculuğuna...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dernek şubelerine kurşun sıkan iki şüpheli yakalandı

Yüreğir'de başkan vekilliği mahkeme kararıyla Tarık Özünal'a geçti, CHP itirazı sürdürüyor

Milas'ta okulların yeni yerleşim planı eğitimi zorluyor

Antalya'da eş zamanlı operasyon: suç örgütlerini öven 10 şüpheli yakalandı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı