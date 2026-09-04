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Kayseri'de 'Şirinler' operasyonu: beş ilde eş zamanlı baskınlarla 32 gözaltı

Kayseri merkezli 'Şirinler' suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 5 ilde 40 adreste 32 şüpheli gözaltına alındı; örgütün 89 eylem ve 68 mağdur tespit edildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 19:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri'de 'Şirinler' operasyonu: beş ilde eş zamanlı baskınlarla 32 gözaltı

Operasyonun ayrıntıları

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Şirinler' adıyla anılan yeni nesil suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, örgütün H.Ö.O. liderliğinde kurulduğu değerlendirildi.

soruşturmanın kapsamı:

Soruşturmada, örgütün; 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'yağma', 'yağma amaçlı tehdit', 'hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit', 'yağmaya azmettirme', 'suçu ve suçluyu övme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme' ve 'suç üstlendirme' suçlarına ilişkin toplam 89 eylem gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu olaylara karışan 80 harici şüpheli ve 68 mağdur belirlendi.

Soruşturma kapsamında 34 hedef şüpheli için yakalama çalışması başlatıldığı, bu hedeflerden 2'sinin tutuklu olduğu bildirildi.

operasyon ve ele geçirilenler:

Kazı merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda; Kayseri merkezli, ayrıca İstanbul, Antalya, Konya ve Kırıkkale'de olmak üzere toplam 5 ilde, 35 ikamet ve 5 işyeri olmak üzere 40 adreste arama yapıldı. Operasyon için 98 ekip, 10 özel harekat unsuru, 1 TOMA ve 1 çevik kuvvet timi görevlendirildi.

Operasyonda H.Ö.O., M.Ş., S.A.A., E.Ö., C.E., E.U., C.T., M.D., M.K., M.K., İ.G., R.Ş., M.A.O., Ö.Ç., Y.T., U.D., E.Ç., A.K., Z.E., H.Ş., İ.G., M.İ., E.Ç., G.Ş., M.K., F.K., B.K., C.K., H.Ş., M.Y., C.K. ve H.T.Y. olmak üzere toplam 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilenler arasında 1 adet ruhsatlı silah, çok sayıda çek, senet ve doküman, 88 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet bıçak, çok sayıda harddisk, laptop ve bilgisayar ile 1 fişeklik uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor; soruşturma ve soruşturmaya ilişkin adli süreç devam etmektedir.

KAYSERİ&#039;DE, &#039;ŞİRİNLER&#039; OLARAK BİLİNEN YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 32...

KAYSERİ'DE, 'ŞİRİNLER' OLARAK BİLİNEN YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 32 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN, ÖRGÜTÜN 11 FARKLI SUÇTAN 68 MAĞDURA YÖNELİK 89 EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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