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Başkan Mandalinci'den zabıta ve cenaze hizmetlerine teşekkür ziyareti

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 1-7 Eylül Zabıta Haftası'nda zabıta ve cenaze hizmetleri personelini ziyaret ederek emeklerine teşekkür etti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 19:40

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EDİTÖR: Emre Koç

Başkan Mandalinci'den zabıta ve cenaze hizmetlerine teşekkür ziyareti

Başkan Mandalinci'den zabıta ve cenaze hizmetlerine ziyaret

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek görevleri ve fedakârlıkları için teşekkür etti. Ziyarette başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ve Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü de hazır bulundu.

Zabıtanın kent yaşamındaki rolü:

Başkan Mandalinci, vatandaşlarla doğrudan temas halinde olan zabıta personelinin kent yaşamında önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Zabıta teşkilatının 200. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir araya gelinen ziyarette, ekiplerin huzur, güvenlik ve düzenin sağlanmasındaki katkılarına özel teşekkür iletildi. Mandalinci, görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren personele emekleri ve gayretleri için şükranlarını sundu.

Cenaze hizmetlerine hassasiyet vurgusu:

Başkan ayrıca Cenaze Hizmetleri Birimi çalışanlarıyla da bir araya gelerek, vatandaşların en zor anlarında yanlarında olan bu birimin üstlendiği hassas görevi hatırlattı. Mandalinci, personelin görevlerini sabır, hassasiyet ve özveriyle sürdürdüğünü belirterek, tüm çalışma arkadaşlarının emeğinin kıymetli olduğunu ve her şartta vatandaşların yanında olma sorumluluğunun önemini ifade etti. Ziyarette personele çalışmalarında kolaylıklar dilendi ve destek mesajları iletildi.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI TAMER MANDALİNCİ, 1-7 EYLÜL ZABITA HAFTASI KAPSAMINDA BODRUM’UN HUZURU...

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI TAMER MANDALİNCİ, 1-7 EYLÜL ZABITA HAFTASI KAPSAMINDA BODRUM’UN HUZURU, GÜVENLİĞİ VE DÜZENİ İÇİN GÖREV YAPAN BODRUM BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİ ZİYARET ETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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