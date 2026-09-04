Adalet ve aile sorumluluğu, mahkeme kararının emsal olmasını sağlamalı

komisyonun duruşmadaki tutumu:

TBMM Okul Araştırma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada ailelerle birlikte adliye önünde açıklama yaptı. Şahin, söz konusu saldırının yalnızca Kahramanmaraş’ta değil tüm Türkiye’de derin bir travma yarattığını belirterek komisyon çalışmalarının rapor yazım aşamasında olduğunu aktardı.

Şahin, "Burada mesele sadece verilecek bir ceza değil, mesele Türkiye’de benzer olayların yaşanmaması adına verilecek kararın emsal niteliğinde olmasıdır. Biz buradaki kararı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. Komisyonun duruşmada bulunmasının amacını, ailelerin acısına ortak olmak ve süreci takip etmek olarak açıkladı.

Komisyon sözcüsü ayrıca dosyada göze çarpan bir tabloya dikkat çekti: aynı evde yaşayanların birbirine nasıl yabancılaştığı, bir odada saldırı planlarının hazırlandığı ve diğer aile fertlerinin bundan haberdar olmamasının vahim olduğu ifadelerini kullandı. Bu tespit, duruşmada verilecek kararın kapsamı ve etkisinin neden önemli olduğuna dair çerçeve sundu.

ailelerin ve avukatların talepleri:

Davaya katılan avukatlar ve aile temsilcileri, verilecek kararın emsal teşkil etmesi beklentisini yineledi. Avukat Zeki Arıtürk aile kurallarının önemine vurgu yaparak olayın hem failin aile çevresi hem de dijital içeriklerle şekillendiğini söyledi. Arıtürk, örnekler vererek mağdur ailelerin yaşadığı kaybın Türk-İslam tarihindeki benzerine rastlanmayacak düzeyde olduğunu dile getirdi ve "ne karar verilirse verilsin emsal bir karar olmalıdır" dedi.

Arıtürk, failin yazışmalarında eylemin planlı biçimde hazırlandığının görüldüğünü ve ailenin sorumsuz davranışlarının sürece etkisi bulunduğunu belirterek, çocukların dijital çağda karşılaştığı risklere karşı aile eğitimine dikkat çekti.

Duruşmada söz alan yaralananların ve hayatını kaybedenlerin yakınları da aile içi ihmale dikkat çekti. Ayla öğretmenin eşi Ramazan Kara, saldırganın anne ve babasının ihmalinin araştırılması gerektiğini savundu; anne ve babanın mesleklerinin (anne edebiyat öğretmeni, baba 1. sınıf emniyet müdürü) bilinmesine rağmen çevrenin ve aile fertlerinin şüpheleri görmezden geldiğini ifade etti.

Kara, iddialarını somut örneklerle destekledi: Erasmus dönemindeki sorunlar, yazlıkta yapılan şikayetler ve okul içindeki gözlemler gibi hususların yetkililere bildirildiğini ancak sonuç alınamadığını anlattı. Ayrıca failin eyleme hazırlanırken yanında bulunanların ve taşınan malzemelerin aile tarafından fark edilmemesinin araştırılması talebinde bulundu ve "anne ve babanın olası kasttan yargılanması" yönünde talepleri olduğunu açıkladı.

Duruşma öncesi ve sırasında ailelerle komisyonun birlikte hareket etmesi, hukuki süreçle toplumsal değerlendirmeyi bir arada yürütme çabasının işareti oldu. Açıklamaların ardından aileler duruşma salonuna geri döndü ve yargılama devam ediyor.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VE AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İSA MESİH ŞAHİN, "BURADA MESELE BİR SADECE BURADA VERİLECEK BİR CEZA DEĞİL, MESELE TÜRKİYE'DE BENZER OLAYLARIN YAŞANMAMASI ADINA VERİLECEK KARARIN EMSAL NİTELİĞİNDE OLMASIDIR. BİZ BURADAKİ KARARI ÖNEMSİYORUZ" DEDİ