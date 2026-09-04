Dolar 48,4368 +0,05%
Euro 56,2425 -0,11%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.956,21 -1,61%
EUR/USD 1,1616 -0,13%
Brent Petrol 95,74 +0,23%
--°

Motosikletten çıkan yılan İnegöl'de sürücüyü korkuttu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosikletin içinden yılan çıktı. Sürücü şaşkına döndü; itfaiye ekipleri yılanı güvenle çıkarıp doğaya bıraktı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 19:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Motosikletten çıkan yılan İnegöl'de sürücüyü korkuttu

Olayın ayrıntıları:

Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de motosikletinde beklenmedik bir sürprizle karşılaşan sürücü Ömer İ., aracının içinden bir yılan çıktığını fark edince önce korktu sonra şaşkına döndü. Sürücünün ne yapacağını bilememesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

itfaiyenin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motosikleti kontrol ederek yılanın yerini tespit etti. Ekipler dikkatli ve kontrollü bir çalışma ile yılanı motosikletten çıkardı ve güvenli şekilde teslim aldı.

sonuç ve çevre tepkisi:

Yapılan müdahale sonucunda yılan doğal yaşam alanına bırakıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak motosikletten çıkan yılan çevrede kısa süreli panik ve korkuya neden oldu.

BURSA’DA MOTOSİKLETTEN ÇIKAN YILAN ŞOKE ETTİ

BURSA’DA MOTOSİKLETTEN ÇIKAN YILAN ŞOKE ETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İzmit'te kaçakçılığa operasyon: 21 bin 500 içi tütün doldurulmuş makaron yakalan...
images

Tekağaç yakınlarında iki otomobil çarpıştı: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
images

Kayıp Halil için 12 gündür süren arama Kütahya'da farklı alanlarda devam ediyor
images

Antalya'da Interpol takibiyle kırmızı bültenli Rus şüpheli yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Afyonkarahisar’da MXGP Türkiye 2026 açılışıyla motokros dünyası buluştu

Mirası sofrada yaşatan festival Muğla'da başladı

İzmit'te kaçakçılığa operasyon: 21 bin 500 içi tütün doldurulmuş makaron yakalandı

Eflani Abakolu'da dolu tarım arazilerini beyaza bürüdü

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı