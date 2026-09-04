Motosikletten çıkan yılan İnegöl'de sürücüyü korkuttu

Olayın ayrıntıları:

Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de motosikletinde beklenmedik bir sürprizle karşılaşan sürücü Ömer İ., aracının içinden bir yılan çıktığını fark edince önce korktu sonra şaşkına döndü. Sürücünün ne yapacağını bilememesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

itfaiyenin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motosikleti kontrol ederek yılanın yerini tespit etti. Ekipler dikkatli ve kontrollü bir çalışma ile yılanı motosikletten çıkardı ve güvenli şekilde teslim aldı.

sonuç ve çevre tepkisi:

Yapılan müdahale sonucunda yılan doğal yaşam alanına bırakıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak motosikletten çıkan yılan çevrede kısa süreli panik ve korkuya neden oldu.

BURSA’DA MOTOSİKLETTEN ÇIKAN YILAN ŞOKE ETTİ