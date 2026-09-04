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Antalya'da Interpol takibiyle kırmızı bültenli Rus şüpheli yakalandı

Antalya'da, Interpol bildirimiyle harekete geçen Emniyet ekipleri, Rus makamlarınca 'nitelikli dolandırıcılık'tan kırmızı bültenle aranan Marat D.'yi yakaladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 19:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya'da Interpol takibiyle kırmızı bültenli Rus şüpheli yakalandı

Gözaltı ve yürütülen çalışma:

Antalya'da, Rus makamlarınca 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında kırmızı bülten ile uluslararası aranma kaydı bulunan Rus uyruklu şüpheli Marat D., Interpol Daire Başkanlığı'nın bildirimini takiben yakalandı.

Olay, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmayla gerçekleşti. Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonu yürüttü.

Aranma kaydı ve tahdit kodları:

Rus makamlarının suç duyurusunda belirtilen fiil 'nitelikli dolandırıcılık' olarak kaydedildi. Şüphelinin Türkiye'deki dosyasında ayrıca G, V ve M tahdit kodları bulunduğu bildirildi.

Yakalama sonucu:

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve saha çalışmaları sonucunda Marat D. Antalya'da gözaltına alındı.

ANTALYA’DA, RUS MAKAMLARINCA &quot;NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK&quot; SUÇUNDAN HAKKINDA KIRMIZI BÜLTENLE...

ANTALYA’DA, RUS MAKAMLARINCA "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" SUÇUNDAN HAKKINDA KIRMIZI BÜLTENLE ULUSLARARASI ARANMA KAYDI BULUNAN RUS UYRUKLU MARAT D. YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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