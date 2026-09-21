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Denizli'de 'Bizimle Yalnız Değilsiniz' projesi çağrısı: ücretsiz takip cihazı başvuruları sürüyor

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde 'Bizimle Yalnız Değilsiniz' projesinin ücretsiz takip cihazı başvurularını duyurdu.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Denizli'de 'Bizimle Yalnız Değilsiniz' projesi çağrısı: ücretsiz takip cihazı başvuruları sürüyor

Denizli'de 'Bizimle Yalnız Değilsiniz' projesi çağrısı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü vesilesiyle özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin güvenliğini artıran uygulamayı yeniden gündeme taşıdı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Bizimle Yalnız Değilsiniz' projesi, Alzheimer, demans, otizm ve zihinsel engelli bireylerin günlük yaşamda kaybolma veya güvende olmama riskine karşı ailelere çözüm sunuyor.

projenin kapsamı:

Projeye göre ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak verilen akıllı takip cihazı, ilgili bireylerin konumunu 7 gün 24 saat cep telefonu üzerinden anlık takip etme imkânı sağlıyor. Belediye yetkilileri, bugüne kadar projenin yüzlerce aile tarafından kullanıldığını belirtiyor ve hizmetin, hem bireylerin güvenliğini desteklemeyi hem de ailelerin içinin rahat etmesini hedeflediğini vurguluyor.

başvuru nasıl yapılır:

Başvuru yapmak isteyenler, başvurular sekmesi üzerinden online işlem gerçekleştirebiliyor. İlgili başvuru formlarına www.denizli.bel.tr adresinin "Başvurular" bölümünden veya doğrudan https://apps.denizli.bel.tr/alzheimertakipcihazibasvuru/ bağlantısından ulaşılabiliyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 21 Eylül kapsamında yaptığı açıklamada, "Bu şehirde hiç kimse kendini çaresiz ve yalnız hissetmeyecek. Ücretsiz olarak sağladığımız akıllı takip cihazı sayesinde ihtiyaç sahibi bireylerimizin güvenliğini desteklerken ailelerimizin de içinin rahat etmesini sağlıyoruz. Ailelerimizin huzuru bizim için her şeyden önemli" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, hizmetten henüz yararlanmamış ihtiyaç sahibi vatandaşları başvuru yapmaya davet ederek, projenin devam edeceğini ve destek sağlanmaya devam edildiğini bildirdi.

21 EYLÜL DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ DOLAYISIYLA &quot;BİZİMLE YALNIZ DEĞİLSİNİZ&quot; PROJESİNİ HATIRLATAN BAŞKAN...

21 EYLÜL DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ DOLAYISIYLA "BİZİMLE YALNIZ DEĞİLSİNİZ" PROJESİNİ HATIRLATAN BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU, ALZHEİMER, DEMANS, OTİZM VE ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAN TAKİP CİHAZI İÇİN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİ BAŞVURUYA DAVET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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