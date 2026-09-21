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Ravanda kalesi'nde genç, direğe tırmanıp bayrağı düzeltti

Polateli'deki Ravanda Kalesi'ni gezen Ahmet Kuş, direğe dolanan Türk bayrağını ayakkabılarını çıkarıp tırmanarak düzeltti; anlar cep telefonuna yansıdı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:07

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ravanda kalesi'nde genç, direğe tırmanıp bayrağı düzeltti

Ravanda Kalesi'nde müdahale:

Polateli ilçesindeki tarihi Ravanda Kalesi'ni gezen bir ziyaretçi, kalenin önündeki direğe dolanmış haldeki Türk bayrağı'nı görünce hemen harekete geçti. Olayı gerçekleştiren Ahmet Kuş, ayakkabılarını çıkarıp direğe tırmanarak bayrağı düzeltti ve yeniden dalgalanmasını sağladı.

görüntüler ve anlar:

Ayakkabılarını çıkarıp tırmanma ve bayrağın düzeltildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlarda Kuş'un dikkatli ve kararlı müdahalesi, çevredeki ziyaretçilerin ilgisini çekti.

gencin açıklaması:

Ahmet Kuş, yaptığı davranışın nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bence tüm Türk gençlerinin yapması gerek. Çünkü bayrağa olan bir sevgimiz var. Ben onu düzeltmeseydim hiç içime sinmeyecekti". Kuş'un ifadeleri, bayrağa duyulan saygının bireysel bir sorumluluk olarak görüldüğünü gösterdi.

Bu olay, kaleyi ziyaret edenler arasında dikkat çekerken, bayrağın korunması ve saygı gösterilmesine dair günlük yaşamda karşılaşılan örneklerden biri olarak değerlendirildi.

AVANDA KALESİ&#039;NE GELEN GENÇ, DİREĞE DOLANAN TÜRK BAYRAĞINI GÖRÜNCE AYAKKABILARINI ÇIKARARAK DİREĞE...

AVANDA KALESİ'NE GELEN GENÇ, DİREĞE DOLANAN TÜRK BAYRAĞINI GÖRÜNCE AYAKKABILARINI ÇIKARARAK DİREĞE TIRMANIP BAYRAĞI DÜZELTTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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