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Denizli'de gece kaybolan Latife Çakır için arama çalışmaları sürüyor

Pamukkale Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Latife Çakır, gece 03.00'te evden ayrıldı; polis bölgedeki kamera görüntülerini inceliyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 20:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Denizli'de gece kaybolan Latife Çakır için arama çalışmaları sürüyor

olayın ortaya çıkışı:

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde ikamet eden Latife Çakır (56), gece saat 03.00 sıralarında evinden ayrıldı. Ailesinin bildirimine göre, Çakır aradan geçen süre içinde eve dönmedi ve kendisine ulaşılamadı.

polisin başlattığı arama çalışmaları:

İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, kayıp kadını bulmak amacıyla bölgedeki ekiplerini görevlendirdi ve çevre sokaklarda arama başlattı. Polis ekipleri, Çakır'ın gidebileceği güzergâhlarda titiz bir tarama yapıyor; gece saatlerinden bu yana kendisinden herhangi bir iz bulunamadı.

güvenlik kamerası incelemesi ve soruşturmanın durumu:

Arama çalışmaları kapsamında ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor ve olası hareketlerini tespit etmeye çalışıyor. Şu ana kadar kayda değer bir iz elde edilemediği, çalışmaların kesintisiz şekilde sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve arama faaliyetleri sürdürülüyor.

DENİZLİ&#039;DE GECE SAATLERİNDE EVİNDEN AYRILAN 56 YAŞINDAKİ LATİFE ÇAKIR&#039;DAN BİR DAHA HABER...

DENİZLİ'DE GECE SAATLERİNDE EVİNDEN AYRILAN 56 YAŞINDAKİ LATİFE ÇAKIR'DAN BİR DAHA HABER ALINAMADI. ENDİŞELİ AİLENİN İHBARI ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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