Dolar 48,9280 -0,15%
Euro 55,5893 +0,01%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.593,84 +0,29%
EUR/USD 1,1339 -0,07%
Brent Petrol 98,78 +2,72%
--°

Denizli'de jandarmadaki işlemler sonrası adli sürece sevk edilmeyen 10 kişi serbest

Denizli'de iş dünyasına yönelik 29 Eylül operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 10 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmeden serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Denizli'de jandarmadaki işlemler sonrası adli sürece sevk edilmeyen 10 kişi serbest

Denizli'de jandarmadaki işlemler sonrası adli sürece sevk edilmeyen 10 kişi serbest

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 29 Eylül Salı günü Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentte faaliyet gösteren bazı önemli firmalara operasyon düzenlendi.

Operasyon ve ele geçen maddeler:

Yapılan aramalarda, firma merkezleri ile şüphelilerin ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucu esrar maddesi ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2'si kadın olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı sonrası süreç:

Jandarma ekiplerince adreslerinde arama yapılan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Yetkililer, şüphelilerin tamamının adli makamlara sevk edilmeden jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını bildirdi.

Soruşturma, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor.

DENİZLİ’DE İŞ DÜNYASINA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 10 ŞÜPHELİ...

DENİZLİ’DE İŞ DÜNYASINA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 10 ŞÜPHELİ, JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ani sağanak aydın trafiğinde aksamalara yol açtı
images

Odunpazarı'nda evinde damıtma düzeni kuran şüpheli gözaltına alındı
images

Gaziantep'te freni boşalan kamyon geri kaydı ve yol kenarındaki eve çarptı
images

Kars'ta motosikletli saldırı: iki kişi ayağından yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da Barakfakih OSB'ye 32'nci itfaiye istasyonu kuruldu

Ani sağanak aydın trafiğinde aksamalara yol açtı

Bitlis'te hafızlık yolculuğunu tamamlayan 86 hafize icazetle taçlandırıldı

Odunpazarı'nda evinde damıtma düzeni kuran şüpheli gözaltına alındı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor