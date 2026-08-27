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Denizli'de kırmızı ışıkta zincirleme kaza: itfaiye yaklaşık 2 saatlik kurtarma yaptı

Denizli Akhan Mahallesi'nde kırmızı ışıkta zincirleme kaza: iki kamyonet tıra çarptı, iki sürücü yaralandı; biri yaklaşık 2 saatte kurtarıldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 16:59

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Denizli'de kırmızı ışıkta zincirleme kaza: itfaiye yaklaşık 2 saatlik kurtarma yaptı

kaza yeri ve oluş şekli:

Kaza, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre kırmızı ışıkta duran bir tırın arkasında bekleyen Erhan Yelin yönetimindeki 20 R 3812 plakalı kamyonet ile arkasındaki Mehmet Kızılkaya idaresindeki 20 ASE 167 plakalı kamyonet birbirine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Erhan Yelin yönetimindeki kamyonet önündeki tıra çarptı ve araçlar birbirine girdi.

itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Erhan Yelin, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak ambulansta ilk müdahalesi yapıldı ve hastaneye sevk edildi. İki araç arasında sıkışan Mehmet Kızılkaya’yı kurtarmak için ekipler yaklaşık 2 saat süren bir çalışma yürüttü; tüm yöntem ve imkanlar kullanılarak yapılan müdahalenin ardından Kızılkaya da sıkıştığı yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

trafik akışı ve soruşturma:

Kaza nedeniyle bulvarda ulaşım tek şeritten sağlandı; hasarlı araçların kaldırılmasıyla trafik kısa sürede normale döndürüldü. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve kazanın oluş nedeninin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

DENİZLİ&#039;DE TRAFİK IŞIKLARINDA BEKLEYEN BİR TIR İLE BİR KAMYONETE BİR BAŞKA KAMYONET ÇARPTI. İKİ...

DENİZLİ'DE TRAFİK IŞIKLARINDA BEKLEYEN BİR TIR İLE BİR KAMYONETE BİR BAŞKA KAMYONET ÇARPTI. İKİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI KAZADA, ARAÇTA SIKIŞAN BİR SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 2 SAATLİK SÜREN MÜDAHALESİ SONUCU KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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