Denizli'de komşu aileler arasındaki husumet silahlı çatışmaya dönüştü

olay yerinde çatışma:

Denizli'nin Çivril ilçesi Hamam Mahallesi Prof. Dr. Mehmet Karahasan Caddesi'nde iki komşu aile arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre, taraflar arasında geçmişte kız alıp verme meselesi nedeniyle devam eden husumet, cadde üzerinde alevlendi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki grup birbirlerine silahla ateş açtı. Olay sırasında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi; müdahaleye rağmen çatışma sırasında yaralanmalar meydana geldi.

15 yaşındaki E.C.D., M.T., S.D. ve B.D. dahil olmak üzere toplam 1'i çocuk 5 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde görev yapan sağlık ekipleri, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü bildirirken ilk değerlendirmelere göre sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

şüpheliler ve soruşturma:

Polis ekiplerinin bölgeye gelmesi üzerine çatışmaya karışan bazı kişiler olay yerinden kaçtı. Emniyet birimleri kaçan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı; yürütülen operasyon sonucunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Polis, çatışmanın nedenlerini ve tarafların geçmişe dayanan husumetini aydınlatmak için tanık ifadeleri ile delil toplama çalışmasını sürdürüyor. Hastanede tedavi gören yaralıların durumları takip edilirken, yetkililer güvenlik önlemlerini artırdı.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI ÇATIŞMADA 5 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR, ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ’NDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.