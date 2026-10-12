Ünye-Akkuş-Niksar yolunda heyelan hasarı aralık sonunda giderilecek

çalışmalar yerinde incelendi:

Karadeniz'i İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan Ünye-Akkuş-Niksar yolunda, 26 Şubat 2026 tarihinde meydana gelen heyelanın ardından başlatılan onarım ve yeniden yapım çalışmaları yoğun bir tempoda sürüyor. Heyelanın en fazla zarar verdiği 5. kilometredeki Kale mevkisinde yürütülen müdahaleler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda planlanarak hayata geçiriliyor.

projenin teknik kapsamı:

Proje kapsamında zemin etütleri ve mühendislik tasarımları tamamlandıktan sonra saha çalışmaları hızlandırıldı. Planlamaya göre yaklaşık bin fore kazık uygulanacak ve oluşan deformasyonu gidermek için 300 bin metreküp civarında hafriyat kaldırılacak. Yapılan işler zemin güçlendirme, drenaj düzenlemeleri ve yolun yeniden inşasını kapsıyor; hedef, güzergâhın güvenli şekilde trafiğe açılmasıdır.

takip ve hedeflenen takvim:

Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Ordu Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Özer ve beraberindeki heyet, projenin hızla ilerlediğini bildirdi. Bakanlık yetkililerinin ve müteahhidin iş planına göre, projenin toplam maliyeti yaklaşık 1 milyar TL olarak öngörülüyor ve yolun aralık ayı sonunda yeniden vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan ise heyelanın büyük tahribata yol açtığını vurgulayarak devletin hızlı müdahalesine dikkat çekti. Alparslan, proje sürecinin kısa sürede başlatıldığını ve yaklaşık 3,5 aylık dönem içinde sahadaki çalışmalara yoğunluk verildiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen müdahale, bölgedeki ulaşım koridorunun tekrar işler hale getirilmesi açısından kritik önemde görülüyor. Zemin etütleri, mühendislik uygulamaları ve şantiye organizasyonunun tamamlanmasıyla birlikte ilgili güzergâhın güvenli ve kalıcı şekilde trafiğe açılması amaçlanıyor.

ÜNYE-AKKUŞ-NİKSAR YOLUNUN 5. KİLOMETRESİNDEKİ KALE MEVKİSİNDE MEYDANA GELEN HEYELANIN YOL AÇTIĞI TAHRİBATIN GİDERİLMESİ İÇİN BÖLGEDE ONARIM VE YENİDEN YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. ÇALIŞMALARI, ÖNCEKİ DÖNEM MİLLÎ EĞİTİM BAKANI VE AK PARTİ ORDU MİLLETVEKİLİ PROF. DR. MAHMUT ÖZER, ÜNYE BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN TAVLI VE BERABERİNDEKİ HEYET YERİNDE İNCELEDİ. PROJE KAPSAMINDA ZEMİN GÜÇLENDİRME VE MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜRKEN, YAKLAŞIK BİN FORE KAZIK UYGULANMASI VE 300 BİN METREKÜP HAFRİYATIN KALDIRILMASI PLANLANIYOR. ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASIYLA GÜZERGÂHIN GÜVENLİ ŞEKİLDE YENİDEN ULAŞIMA AÇILMASI AMAÇLANIYOR.