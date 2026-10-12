Kocaeli kitap fuarı rekor ziyaretçi sayısıyla kültür gündeminde

Kocaeli kitap fuarı ziyaretçi rekoru kırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, dokuz günlük program sonunda 1 milyon 59 bin 347 ziyaretçiyle tüm zamanların rekorunu kırdı. Etkinlik, kentin kültür ve sanat alanındaki görünürlüğünü artırırken kitapseverlere yoğun bir buluşma zemini sundu.

etkinlikler ve katılımcılar:

Fuar, 3-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi ve bünyesinde 515 yayınevi ile toplam 1.065 etkinlik barındırdı. Söyleşiler, imza günleri ve farklı formatlardaki etkinlikler boyunca yayınevi stantları ziyaretçi akınına uğradı; katılımcılar yazarlarla yüz yüze temas kurma fırsatı buldu.

büyükakın'ın değerlendirmesi:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, fuara gösterilen ilgiden dolayı ziyaretçilere teşekkür etti ve rekorun kentin kültüre verdiği önemi ortaya koyduğunu vurguladı. Büyükakın, "Ağaçların kitap açtığı şehrimizde kitap sevdası şölene, şölen ise tarihi bir rekora dönüştü. 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı’mızı, tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırarak, tam 1 milyon 59 bin 347 kitapseverin muazzam teveccühü ile taçlandırdık. Kocaeli, kültüre ve sanata sahip çıkan duruşuyla her şeyin en güzeline layık olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

Büyükakın, fuarda farklı ülkelerden konukların ağırlandığını ve Gazze’deki gelişmelere ilişkin mesajların da dile getirildiğini belirtti. Ayrıca kentin "okuyan, düşünen ve üreten" bir yapıya dönüşmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi ve "Bu şehre duyduğumuz sevgiyle çok köklü bir vizyonumuz ve büyük bir hayalimiz var. İnşallah bu kent, Kocaeli Kitap Fuarı’nın 100’üncüsünü de görecek" sözleriyle geleceğe yönelik hedefi paylaştı.

Fuarın düzenlenmesine katkı veren kurum ve kişilere teşekkür eden Büyükakın, gelecek yıl kitapseverlerle yeniden buluşmayı beklediklerini ifade etti.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE BU YIL 16'NCISI DÜZENLENEN ULUSLARARASI KOCAELİ KİTAP FUARI, 9 GÜNDE 1 MİLYON 59 BİN 347 ZİYARETÇİYİ AĞIRLAYARAK REKOR KIRDI.