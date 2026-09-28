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Denizli'de mukaddes emanetler sergisi: inanç ve tarih bir arada

Denizli Valiliği himayesinde açılan 'Mukaddes Emanetler Sergisi', Sakal-ı Şerif ve diğer kutsal hatıralarla bir hafta boyunca ziyarete açık kalacak.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizli'de mukaddes emanetler sergisi: inanç ve tarih bir arada

Mukaddes emanetler Denizli'de ziyaretçilerini bekliyor:

Denizli Valiliği himayesinde, Denizli İl Müftülüğü koordinasyonunda ve Hacı Ahmet Pakel Vakfı desteğiyle hazırlanan Mukaddes Emanetler Sergisi, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Sergi, Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Ana Konferans Salonu fuaye alanında ziyaret edilebilecek şekilde düzenlendi ve bölge halkına kutsal emanetleri yakından görme imkânı sundu.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, İl Müftüsü Vekili Bayram Yılmaz bir konuşma yaptı. Serginin resmi açılışı ise Denizli Valisi Yavuz Selim Koşger ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından gerçekleştirildi. Törene protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergideki eserler ve ziyaret bilgileri:

Sergide yer alan eserler hakkında bilgi veren ve kutsal emanetlerin korunması ile taşınmasında görev alan Erol Güzel, ziyaretçilere eserlerin tarihçesini ve taşıdığı manevi değeri aktardı. Koleksiyonda, Hazreti Muhammed’e ait Sakal-ı Şerif başta olmak üzere kutsal beldelerden getirilen çeşitli hatıra ve eserler bulunuyor. Organizasyon yetkilileri, serginin bir hafta boyunca açık kalacağını ve vatandaşlara bu eserlerin taşıdığı manevi atmosferi tanıma imkanı sunacağını bildirdi.

Yerel kurumların iş birliğiyle hazırlanan sergi, hem inanç hem de tarih meraklıları için önemli bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor ve ziyaretçilere nadir eserleri yakından görme fırsatı veriyor.

MUKADDES EMANETLER DENİZLİ’DE ZİYARETE AÇILDI

MUKADDES EMANETLER DENİZLİ’DE ZİYARETE AÇILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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