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Türkiye ve Gürcistan arasında hava harekâtı planlama kursu başarıyla tamamlandı

19'uncu Türkiye-Gürcistan Askeri Diyalog Toplantısı kapsamında düzenlenen Hava Harekatı Planlama ve Yönetim Kursu, Gürcistan'dan 9 personelle tamamlandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Türkiye ve Gürcistan arasında hava harekâtı planlama kursu başarıyla tamamlandı

Hava harekâtı planlama kursu tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, 19’uncu Türkiye-Gürcistan Askeri Diyalog Toplantısı kapsamında düzenlenen Hava Harekatı Planlama ve Yönetim Kursunun başarıyla tamamlandığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, eğitimlerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ve Müşterek Kuvvet Hava (JFAC) Komutanlığı ev sahipliğinde icra edildiği vurgulandı.

Katılım ve eğitim içeriği:

Kursa Gürcistan Savunma Bakanlığından 9 personel katıldı. Bakanlığın açıklamasına göre, yapılan eğitimler iki ülke silahlı kuvvetleri arasında ortak planlama ve komuta-kontrol süreçlerinin uyumlaştırılmasına yönelik olarak tasarlandı ve uygulamalı operasyon planlama unsurlarını içerdi.

İş birliğinin önemi:

Paylaşılan değerlendirmede, bu tür eğitimlerin stratejik önemde olduğu ve askeri iş birliğinin güçlenmesine katkı sunduğu belirtildi. Bakanlık mesajında "askeri iş birliğimiz güçlenmeye devam ediyor" ifadesine yer verildi ve kursun karşılıklı kabiliyetleri ve uyumu artırmada önemli rol oynadığı kaydedildi.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN ASKERİ DİYALOG TOPLANTISI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ‘HAVA HAREKATI PLANLAMA VE...

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN ASKERİ DİYALOG TOPLANTISI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ‘HAVA HAREKATI PLANLAMA VE YÖNETİM KURSU’ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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