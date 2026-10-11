Denizli'de sanayi dayanışmasıyla sağlıkta yeni adım: sanal anjiyo BT Pamukkale Üniversitesi'nde hizmete girdi

Denizli'de bağışla gelen ileri teknoloji sağlık hizmetine girdi:

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (Denizli OSB) ve DOSAV öncülüğünde, kentteki sanayicilerin bağışlarıyla Pamukkale Üniversitesi İnme Merkezi'ne kazandırılan Sanal Anjiyo Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazı düzenlenen bir vefa etkinliğiyle tanıtıldı. Cihaz, dünyadaki 73’üncü ve Türkiye’deki ilk örneklerden biri olarak üniversitenin tanı kapasitesini güçlendirecek.

etkinlik ve katılımcılar:

Tanıtım ve teşekkür programına Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Denizli OSB Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve DOSAV Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fuat Özel, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş ile sanayiciler ve bağışçılar katıldı. Programda bağışçılara vefa plaketi takdim edildi ve İnme Merkezi'nin açılış kurdelesi protokolün katılımıyla kesildi.

cihazın sağlık hizmetlerine katkısı:

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, cihazın üniversiteye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan ve dünyada sayılı merkezlerde bulunan Sanal Anjiyo BT cihazının üniversitemize kazandırılması, Denizli ve bölgemiz açısından son derece önemli bir gelişmedir" ifadelerini kullandı. Rektör, bu ileri teknolojinin tanı süreçlerini hızlandıracağına ve hastaların nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini güçlendireceğine dikkat çekti.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger konuşmasında, kamu kurumları, üniversite ve sanayi arasındaki iş birliğinin toplumsal fayda ürettiğini vurgulayarak, şehrin gelişmişliğinin sağlık ve eğitim imkânlarıyla da ölçüldüğünü söyledi. Vali Köşger, sanayicilerin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek bu teknolojiyi kazandırmasının kurumlar arası dayanışmaya örnek olduğunu belirtti.

sanayinin toplumsal rolü ve beklentiler:

Denizli OSB Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, cihazın kent halkı için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı: "Bu cihazın Denizlimize kazandırılması, insan sağlığına ve geleceğimize yapılan son derece kıymetli bir yatırımdır. Sağlığa yapılan yatırımın değeri paha biçilemez." Baltalı, erken tanı ve doğru tedavi süreçlerinde teknolojinin önemine dikkat çekerek katkı sağlayanlara teşekkür etti.

DOSAV Başkanı Selim Yaymanoğlu da memnuniyetini dile getirerek sanayicilerin toplumsal sorumluluğunu öne çıkardı. Yaymanoğlu, "Elbette temennimiz, hiçbir vatandaşımızın bu cihaza ihtiyaç duymaması; ancak ihtiyaç duyulduğunda erken ve doğru tanı süreçlerine katkı sunabilecek bu teknoloji yalnızca bir insanın değil, bir ailenin de hayatında önemli bir fark oluşturabilir" dedi. Konuşmasında cihaz için "Dünyada yalnızca 72 örneği bulunan 512 kesitli bu cihazın 73’üncüsünü Denizli’mize kazandırmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca bağışçılara vefa plaketleri takdim edildi; bu jest, sağlık alanında kalıcı bir değer ortaya koyan katkıların toplum nezdinde tanınmasını amaçladı. Açılış töreni, İnme Merkezi'nin kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Denizli OSB ve DOSAV öncülüğündeki bu yatırım, üniversite-sanayi iş birliğinin sağlık altyapısına doğrudan katkı veren somut bir örneği olarak değerlendiriliyor. Yapılan açıklamalarda, yatırımla birlikte Pamukkale Üniversitesi'nin ileri tanı kapasitesinin artacağı, erken teşhis imkânlarının güçleneceği ve bölgesel sağlık merkezliği hedefinin destekleneceği vurgulandı. Bu gelişme, Denizli'nin ileri teknolojiye dayalı sağlık hizmetleri kapasitesini güçlendirecek önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

DENİZLİ OSB VE DOSAV ÖNCÜLÜĞÜNDE, SANAYİCİLERİN BAĞIŞLARIYLA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İNME MERKEZİ’NE KAZANDIRILAN, DÜNYADAKİ 73’ÜNCÜ VE TÜRKİYE’DEKİ İLK SANAL ANJİYO BT CİHAZI İÇİN BAĞIŞÇILARA YÖNELİK VEFA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ. SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ BİR KAZANIM SAĞLAYAN CİHAZ, DENİZLİ’NİN İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SAĞLIK HİZMETLERİ KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRECEK.