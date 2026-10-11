Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Yukarı Hereke'de yıllara yayılan husumete barışla nokta kondu

Kocaeli'nin Yukarı Hereke mahallesinde Ağrılı Kurhan ve Vanlı Kaya aileleri, yetkililer ve kanaat önderlerinin arabuluculuğuyla husumeti sonlandırdı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 16:59

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 17:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Yukarı Hereke'de yıllara yayılan husumete barışla nokta kondu

uzlaşma süreci:

Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke’de yıllardır devam eden husumet, yetkililer ve kanaat önderlerinin yürüttüğü uzlaştırma çalışmaları sonucu son buldu. Ağrılı Kurhan ailesi ile Vanlı Kaya ailesi arasında sağlanan uzlaşma, bölgedeki gerilimi gidermeyi hedefliyor.

arabulucular ve katkıları:

Uzlaşma sürecinde, Dilovası Kaymakamı Resul Çelik ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu başta olmak üzere çok sayıda kanaat önderi görev aldı. Sürece katkı veren isimler arasında Dilovası İlçe Müftüsü İbrahim Köç, Kocaeli İl Ocak Başkanı Abdülkadir Özdemir, MHP Körfez İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu ve MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan da yer aldı.

Yetkililerin ve toplumsal aktörlerin arabuluculuğuyla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde iki aile, yıllardır süren anlaşmazlıkları geride bırakma kararı aldı. Taraflar arasında sağlanan uzlaşma, bölgedeki diğer aileler için de arabuluculuk örneği teşkil ediyor.

birlik ve kardeşlik vurgusu:

Düzenlenen programda birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları öne çıktı. Etkinlikte konuşanlar, toplumsal barışın korunmasının önemine vurgu yaptı ve eski kırgınlıkların tekrarlanmaması için ortak irade gösterildi.

Barışla sonuçlanan süreç, Yukarı Hereke sakinleri arasında olumlu karşılandı; bölgedeki sosyal dokunun onarılması ve komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi hedefleniyor. Yetkililer, benzer anlaşmazlıklarda diyalog ve arabuluculuğun önemi üzerinde durmaya devam edeceklerini belirtti.

KOCAELİ&#039;NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE AĞRILI KURHAN AİLESİ İLE VANLI KAYA AİLESİ ARASINDA UZUN YILLARDIR...

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE AĞRILI KURHAN AİLESİ İLE VANLI KAYA AİLESİ ARASINDA UZUN YILLARDIR DEVAM EDEN HUSUMET BARIŞLA SONA ERDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir kentpark'ta annelerin ve bebeklerin açık hava buluşması
images

Sekiz ayda kapsamlı seferberlik: 7 bin 818 operasyon, 32 bin 882 tutuklama
images

Hatay’da yeniden evine kavuşan depremzede Artun’un sevinci bakanın paylaştığı gö...
images

Denizli'de sanayi dayanışmasıyla sağlıkta yeni adım: sanal anjiyo BT Pamukkale Ü...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Evinde son düdüğe kadar üstünlük: İnegölspor 2-1

Kuşadası'nda ekimde yazı aratmayan deniz keyfi

Mudanya sahillerinde yasa dışı kum şırlanı avcılığına geçit verilmedi

Silivri'de anma sürüşü: binlerce motorcu trafikte görünürlük ve güvenlik çağrısı yaptı

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi