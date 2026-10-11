Görev sırasında fenalaşan Yusuf Güneş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), görev sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklaması:

"Kahraman silah arkadaşımız, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.

Sosyal medya ve taziye:

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şehide ilişkin taziye ve başsağlığı dilekleri paylaşıldı.

MSB, GÖREV SIRASINDA RAHATSIZLANAN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ YUSUF GÜNEŞ'İN ŞEHİT OLDUĞUNU BİLDİRDİ.