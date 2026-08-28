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Denizli'de yeni av sezonu: Çivril, Işıklı Gölü ve Akdağ'da sıkı denetim, 30 hayvana el konuldu

Denizli'de 2026-2027 av sezonu açıldı; DKMP Çivril, Işıklı Gölü ve Akdağ'da 79 avcıyı denetledi, 7 kişiye işlem yapıldı, 30 hayvana el konuldu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Denizli'de yeni av sezonu: Çivril, Işıklı Gölü ve Akdağ'da sıkı denetim, 30 hayvana el konuldu

denetim kapsamı

Denizli'de 25 Ağustos 2026 tarihinde başlayan 2026-2027 av sezonunun açılmasıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri Çivril, Işıklı Gölü ve Akdağ çevresindeki avlaklarda saha kontrolleri gerçekleştirdi. Ekipler, sorumluluk alanlarında kaçak ve usulsüz avcılığın engellenmesini amaçlayan rutin ve hedefe yönelik uygulamalar yürüttü.

denetim sonuçları

Denetimler sırasında 79 avcı kontrol edildi; mevzuata aykırı avlandığı tespit edilen 7 kişi hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yasal işlem uygulandı.

Saha kontrollerinde mevzuata aykırı avlandığı belirlenen 30 adet av hayvanına el konuldu. Ayrıca 5 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet manyetik ses cihazı ve 2 adet akü, mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesi amacıyla muhafaza altına alındı.

saha çalışmaları ve uyarılar

Çivril, Işıklı Gölü ve Akdağ çevresi gibi yaban hayatı açısından önemli alanlarda gerçekleştirilen kontrollerle kaçak ve usulsüz avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. DKMP ekipleri, sezon boyunca denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti ve avcıların mevzuata ve avcılık etiğine uygun hareket etmeleri çağrısında bulundu. Kurallara uygun şekilde avlananlara teşekkür edildi.

DENİZLİ’DE 2026-2027 AV SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE EKİPLER SAHAYA İNDİ. ÇİVRİL, IŞIKLI GÖLÜ...

DENİZLİ’DE 2026-2027 AV SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE EKİPLER SAHAYA İNDİ. ÇİVRİL, IŞIKLI GÖLÜ VE AKDAĞ ÇEVRESİNDEKİ AVLAKLARDA YAPILAN DENETİMLERDE 79 AVCI KONTROL EDİLİRKEN, USULSÜZ AVLANDIĞI BELİRLENEN 7 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM UYGULANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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