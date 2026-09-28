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Denizli’den dünya ikinciliği: Hilal Bayhan finalde gümüşle döndü

İtalya'da düzenlenen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda Doruk Spor Kulübü sporcusu Hilal Bayhan, Genç Kadınlar +70 kg'da gümüş madalya kazandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Denizli’den dünya ikinciliği: Hilal Bayhan finalde gümüşle döndü

müsabaka ve sonuçlar:

18-27 Eylül 2026 tarihlerinde İtalya'da düzenlenen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'na 74 ülke ve 3702 sporcu katıldı. Turnuva sonunda Millî Takımımız 10 altın, 11 gümüş ve 21 bronz olmak üzere toplam 42 madalya elde etti.

hilal bayhan'ın maç yolculuğu:

Denizlili millî sporcu Hilal Bayhan, Genç Kadınlar +70 kg kategorisinde Venezuella, Bulgaristan ve Birleşik Krallık'tan rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde karşılaştığı Yunan rakibiyle yapılan müsabaka sonunda Bayhan gümüş madalya kazandı.

denizli için ilk:

Doruk Spor Kulübü sporcusu Hilal Bayhan, bu başarısıyla Denizli'den Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda final oynayan ilk sporcu olarak kayıtlara geçti ve kente yeni bir başarı daha getirdi.

kutlama ve değerlendirme:

Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Hilal Bayhan ile antrenörlerini tebrik ederek millî sporcunun başarılarının artarak devam etmesini diledi.

İTALYA’DA YAPILAN KİCK BOKS GENÇLER DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA DENİZLİLİ MİLLİ SPORCU HİLAL BAYHAN...

İTALYA’DA YAPILAN KİCK BOKS GENÇLER DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA DENİZLİLİ MİLLİ SPORCU HİLAL BAYHAN, GENÇ KADINLAR +70 KG’DA GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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