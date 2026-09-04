Denizli'den İzmir'e giden trende motor arızası kuyucak istasyonunda yolcular aktarma bekledi

Denizli-İzmir seferinde motor arızası

Denizli’den İzmir’e hareket eden yolcu treni, dün saat 17.05’te yola çıktıktan sonra Aydın’ın Kuyucak ilçesinde motor arızası nedeniyle durdu. Yolculardan alınan bilgiye göre tren, yaklaşık saat 18.45 civarında Kuyucak’ta hareketsiz kaldı ve yolcular trenden inmek zorunda kaldı.

Bekleyiş ve aktarma süreci:

Arızanın ardından tren yolcuları Yaklaşık 1,5 saat boyunca Kuyucak İstasyonu’nda bekledi. Yolculardan Ahmet Gazi, bekleyişin sona ermesi ve yolculuğa devam edilebilmesi için Denizli’den daha sonra hareket eden başka bir trenin gelmesinin beklendiğini anlattı. Gazi, "Denizli’den 17.05’te hareket ettik. Saat 18.45 civarında Kuyucak’ta motor arızası yaşandı. Yaklaşık 1,5 saat orada bekledik. Denizli’den 18.40’ta kalkan tren saat 20.00 civarında Kuyucak’a geldi ve bizi aldı. İnsanların bütün yolculuk planı değişti" dedi.

Yolcuların yaşadığı zorluklar ve talepler:

Beklemenin özellikle İzmir’de başka bir ulaşım aracına, örneğin uçağa yetişmeye çalışan yolcular açısından sorun yarattığını belirten Gazi, trende uçağa yetişecek yolcuların bulunduğunu vurguladı: "Trende uçağa yetişecek insanlar vardı. Herkes gideceği yere göre planını yapmış. Bir buçuk saatlik bekleme yaşandığında sonraki bütün planınız aksıyor. Yolcu açısından asıl mağduriyet burada ortaya çıkıyor."

Gazi, Kuyucak gibi küçük yerlerde akşam saatlerinden sonra karayolu bağlantılarının sınırlı olduğunu, saat 19.00’dan sonra Kuyucak’tan doğrudan Aydın yönüne minibüs bulunmadığını söyledi. Nazilli yönüne ulaşımın mümkün olduğunu ancak Aydın’a gitmek isteyenlerin Nazilli üzerinden yeniden aktarma yapmak zorunda kaldığını belirtti: "Kuyucak küçük bir yer. Saat 19.00’dan sonra Aydın’a minibüs olmadığını öğrendik. Nazilli’ye gidebiliyorsunuz ama oradan tekrar aktarma yapmanız gerekiyor. Tren arıza yaptığında ‘başka bir araçla devam edeyim’ demek de kolay değil. Mecburen gelecek treni beklemek zorunda kalıyorsunuz."

Yaşanan sorunun tek seferlik olmadığı yönündeki şikâyetini de dile getiren Gazi, hattı hafta içi her gün kullandığını belirterek, "Ben hafta içi her gün Aydın-Denizli arasında trenle gelip gidiyorum. Yaklaşık 2,5 yıldır bu hatta sorunlar yaşanıyor. Tren her geciktiğinde işe giden, eve dönmeye çalışan ya da başka bir araca yetişecek yolcular mağdur oluyor" ifadelerini kullandı.

Gazi ve diğer yolcular, hattın teknik durumunun ve gecikmelere neden olan sorunların yetkililerce kapsamlı şekilde değerlendirilmesini istedi. Gazi, "Biz tren kullanmak istiyoruz. Her gün karayoluyla gidip gelmek yerine demiryolunu tercih ediyoruz. Ancak işe giderken, eve dönerken veya önemli bir yere yetişirken ‘Acaba bugün tren gecikecek mi, arıza yapacak mı?’ endişesi yaşamamak gerekiyor. Yolcuların mağdur olmaması için gerekli kontroller yapılsın ve bu sorunlara kalıcı çözüm bulunsun" çağrısını yineledi.

DENİZLİ’DEN İZMİR’E GİTMEK ÜZERE DÜN SAAT 17.05’TE HAREKET EDEN YOLCU TRENİ AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİNDE MOTOR ARIZASI YAPTI. TRENDE BULUNAN YOLCULARDAN AHMET GAZİ, YAKLAŞIK 1,5 SAAT İSTASYONDA BEKLEMEK ZORUNDA KALDIKLARINI, İZMİR’DE UÇAĞA YETİŞMEYE ÇALIŞAN YOLCULARIN DA BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ.