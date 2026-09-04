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Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 2 şüpheli gözaltında

Bayburt'ta polis, 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni tespit etti; onları ülkeye sokup barınma ve yurt dışına çıkarma çabasında olan 2 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 2 şüpheli gözaltında

bayburt'ta yürütülen operasyon:

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri saha ve analiz çalışmaları sonucu kentte yasa dışı yollarla bulunduğu belirlenen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, göçmenleri ülkeye soktuğu, barınmalarına imkân sağladığı ve yurt dışına çıkarmaya çalıştığı değerlendirilen 2 şüpheli hakkında operasyon düzenledi ve şüphelileri yakalayarak adli tahkikat başlattı.

operasyonun ayrıntıları:

Çalışmalar, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Ekipler, saha gözetimleriyle birlikte analiz yöntemleri kullanarak düzensiz göçmenlerin hareketlerini ve onları destekleyen kişilerin bağlantılarını tespit etti. Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor.

göçmenlerin durumu ve takip işlemleri:

Afganistan uyruklu olan 2 düzensiz göçmenin idari işlemleri tamamlandı. Sınır dışı edilmek üzere göçmenler, ilgili prosedürler doğrultusunda Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü teslim edildi. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi amacıyla saha denetimlerinin ve analiz çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

BAYBURT&#039;TA 2 DÜZENSİZ GÖÇMEN İLE 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

BAYBURT'TA 2 DÜZENSİZ GÖÇMEN İLE 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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