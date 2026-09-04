Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 2 şüpheli gözaltında

bayburt'ta yürütülen operasyon:

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri saha ve analiz çalışmaları sonucu kentte yasa dışı yollarla bulunduğu belirlenen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, göçmenleri ülkeye soktuğu, barınmalarına imkân sağladığı ve yurt dışına çıkarmaya çalıştığı değerlendirilen 2 şüpheli hakkında operasyon düzenledi ve şüphelileri yakalayarak adli tahkikat başlattı.

operasyonun ayrıntıları:

Çalışmalar, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Ekipler, saha gözetimleriyle birlikte analiz yöntemleri kullanarak düzensiz göçmenlerin hareketlerini ve onları destekleyen kişilerin bağlantılarını tespit etti. Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor.

göçmenlerin durumu ve takip işlemleri:

Afganistan uyruklu olan 2 düzensiz göçmenin idari işlemleri tamamlandı. Sınır dışı edilmek üzere göçmenler, ilgili prosedürler doğrultusunda Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü teslim edildi. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi amacıyla saha denetimlerinin ve analiz çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

BAYBURT'TA 2 DÜZENSİZ GÖÇMEN İLE 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI