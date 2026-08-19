Kavak ziraat odasında oy birliğiyle yeni başkan Mücahit Saygılı

Kavak ziraat odasında başkan değişimi
Samsun'un Kavak İlçe Ziraat Odası Yönetim Kurulu, uzun yıllar başkanlık yapan Süleyman Aslankaya'nın 11 Ağustos'ta vefatının ardından yapılan toplantıda yeni başkanı belirledi.
seçim süreci:
Yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda yapılan seçim sonucunda, Mücahit Saygılı oy birliğiyle Kavak Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.
göreve başlama:
Mücahit Saygılı, yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle aldığı kararın ardından resmen görevine başladı.
KAVAK ZİRAAT ODASI'NDA YENİ BAŞKAN MÜCAHİT SAYGILI
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