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Kavak ziraat odasında oy birliğiyle yeni başkan Mücahit Saygılı

Kavak Ziraat Odası'nda Süleyman Aslankaya'nın 11 Ağustos'taki vefatının ardından, yönetim kurulu oy birliğiyle Mücahit Saygılı'yı başkan seçti.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kavak ziraat odasında oy birliğiyle yeni başkan Mücahit Saygılı

Kavak ziraat odasında başkan değişimi

Samsun'un Kavak İlçe Ziraat Odası Yönetim Kurulu, uzun yıllar başkanlık yapan Süleyman Aslankaya'nın 11 Ağustos'ta vefatının ardından yapılan toplantıda yeni başkanı belirledi.

seçim süreci:

Yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda yapılan seçim sonucunda, Mücahit Saygılı oy birliğiyle Kavak Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

göreve başlama:

Mücahit Saygılı, yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle aldığı kararın ardından resmen görevine başladı.

KAVAK ZİRAAT ODASI&#039;NDA YENİ BAŞKAN MÜCAHİT SAYGILI

KAVAK ZİRAAT ODASI'NDA YENİ BAŞKAN MÜCAHİT SAYGILI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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