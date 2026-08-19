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İşsizlik oranı yüzde 7,9'a geriledi, istihdam 155 bin arttı

Mehmet Şimşek, 2026 ikinci çeyrekte mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,9'a düştüğünü ve istihdamın 155 bin arttığını duyurdu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Berk Doğan

İşsizlik oranı yüzde 7,9'a geriledi, istihdam 155 bin arttı

Bakanın açıklaması:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının %7,9 seviyesine gerilediğini açıkladı. Açıklama bakanın sosyal medya paylaşımı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

istihdam ve kayıt dışı verileri:

Şimşek, istihdamın çeyreklik bazda 155 bin kişi arttığını bildirdi. Ayrıca, tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranının %15,7 olduğunu ve bunun tarihi ortalamanın oldukça altında seyrettiğini belirtti.

ekonomik etkiler ve politika vurgusu:

Bakan paylaşımında, kayıtlı istihdamın artışının çalışanlara sosyal güvence sağladığını ve bunun kamu maliyesi açısından önemli kazanımlar doğurduğunu vurguladı. Şimşek, beşeri sermayeyi güçlendiren, istihdamı destekleyen ve iş gücüne katılımı artıran politikaların sürdürüleceğini ifade etti.

Veriler, istihdamdaki iyileşme eğiliminin sürdüğünü işaret ederken, bakanlığın önceliklerinin kayıtlı çalışmayı yaygınlaştırmak ve istihdamı destekleyen reformları sürdürmek olduğu mesajı öne çıktı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, İŞSİZLİK ORANININ YÜZDE 7,9’A GERİLEDİĞİNİ...

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, İŞSİZLİK ORANININ YÜZDE 7,9’A GERİLEDİĞİNİ AÇIKLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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