İşsizlik oranı yüzde 7,9'a geriledi, istihdam 155 bin arttı

Bakanın açıklaması:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının %7,9 seviyesine gerilediğini açıkladı. Açıklama bakanın sosyal medya paylaşımı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

istihdam ve kayıt dışı verileri:

Şimşek, istihdamın çeyreklik bazda 155 bin kişi arttığını bildirdi. Ayrıca, tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranının %15,7 olduğunu ve bunun tarihi ortalamanın oldukça altında seyrettiğini belirtti.

ekonomik etkiler ve politika vurgusu:

Bakan paylaşımında, kayıtlı istihdamın artışının çalışanlara sosyal güvence sağladığını ve bunun kamu maliyesi açısından önemli kazanımlar doğurduğunu vurguladı. Şimşek, beşeri sermayeyi güçlendiren, istihdamı destekleyen ve iş gücüne katılımı artıran politikaların sürdürüleceğini ifade etti.

Veriler, istihdamdaki iyileşme eğiliminin sürdüğünü işaret ederken, bakanlığın önceliklerinin kayıtlı çalışmayı yaygınlaştırmak ve istihdamı destekleyen reformları sürdürmek olduğu mesajı öne çıktı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, İŞSİZLİK ORANININ YÜZDE 7,9’A GERİLEDİĞİNİ AÇIKLADI.