Depo bahçesinde iki tır arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

olay yeri ve gelişimi:

Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir market deposunun bahçesinde geri manevra yapan tır ile park halindeki tır arasında kalan işçi ağır yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı ve sağlık personeli ilk müdahaleyi yaptı.

müdahale ve tespitler:

Yapılan müdahalelere rağmen, sıkışma sonucu ağır yaralanan işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri adli soruşturma başlattı. Polis, olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu ve kazanın oluş şekli ile görevli personel ve sürücülerin ifadelerini alıyor.

ESENYURT'TA BİR MARKET DEPOSUNDA GERİ MANEVRA YAPAN TIR İLE PARK HALİNDEKİ TIR ARASINDA KALAN İŞÇİ, HAYATINI KAYBETTİ.