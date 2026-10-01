Dolar 49,0284 +0,03%
Euro 55,5585 +0,03%
Bist 12.196,10 +2,08%
Altın Gram 6.621,71 +0,34%
EUR/USD 1,1310 -0,21%
Brent Petrol 99,55 +1,55%
--°

Depo bahçesinde iki tır arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta bir market deposunda geri manevra yapan tır ile park halindeki tır arasında kalan işçi olay yerinde hayatını kaybetti; polis soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Depo bahçesinde iki tır arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

olay yeri ve gelişimi:

Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir market deposunun bahçesinde geri manevra yapan tır ile park halindeki tır arasında kalan işçi ağır yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı ve sağlık personeli ilk müdahaleyi yaptı.

müdahale ve tespitler:

Yapılan müdahalelere rağmen, sıkışma sonucu ağır yaralanan işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri adli soruşturma başlattı. Polis, olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu ve kazanın oluş şekli ile görevli personel ve sürücülerin ifadelerini alıyor.

ESENYURT&#039;TA BİR MARKET DEPOSUNDA GERİ MANEVRA YAPAN TIR İLE PARK HALİNDEKİ TIR ARASINDA KALAN...

ESENYURT'TA BİR MARKET DEPOSUNDA GERİ MANEVRA YAPAN TIR İLE PARK HALİNDEKİ TIR ARASINDA KALAN İŞÇİ, HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Netanyahu'nun BM kürsüsündeki mesajı kişisel verilerin terör amaçlı kullanılma k...
images

Kırıkkale belediyesinde imar yolsuzluğu iddiası: üç personel gözaltına alındı
images

Adıyaman'da gece yarısı park halindeki otomobile ateş açıldı
images

Tekirdağ'da kaçırıldığı iddia edilen araç zincirleme kazaya neden oldu, içinde 4...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Müzeler dijitale taşınıyor: 216 mekânda dönüşüm 2026'ya kadar tamamlanacak

Bolat G20 marjında AB ve Rusya ile ekonomik ilişkileri görüştü

Adıyaman'da gece yarısı park halindeki otomobile ateş açıldı

Tekirdağ'da kaçırıldığı iddia edilen araç zincirleme kazaya neden oldu, içinde 4 yaşındaki çocuk vardı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı