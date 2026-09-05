Didim açıklarında küçük yolcuların bulunduğu lastik bot durduruldu

Didim açıklarında lastik bot tespit edildi

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü denetimler sırasında bir lastik bot tespit edildi. Bölgeye sevk edilen birimler tarafından yapılan müdahale sonucunda bot durduruldu ve içinde bulunanlar kontrol altına alındı.

operasyonun seyri:

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bot, bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botları tarafından engellendi. Yapılan arama ve yakalama çalışmasında harekete geçtiği belirtilen fiber karinalı lastik bot durduruldu.

müdahale, sağlık kontrolü ve adli işlem:

Durum tespitinde bot içerisinde 10’u çocuk olmak üzere 21 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı şüphelisi olduğu belirlendi. Düzensiz göçmenlere gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e gönderildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Aydın genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİ AÇIKLARINDA LASTİK BOT İÇERİSİNDE BULUNAN 10'U ÇOCUK 21 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE 1 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI.