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Didim'de ağaçlardan hem düzen hem destek sağlanıyor

Didim Belediyesi'nin mevsimlik ağaç budama çalışmalarıyla kent estetiği korunuyor; çıkan odunlar sosyal destek kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak ulaştırılıyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Didim'de ağaçlardan hem düzen hem destek sağlanıyor

Çalışmanın kapsamı:

Didim Belediyesi, kent genelinde sürdürülen ağaç budama ve düzenleme çalışmaları ile çevre düzenini ve yeşil alanların bakımını sağlıyor. Ekipler, kenttin farklı noktalarındaki ağaçların mevsimsel bakımlarını gerçekleştirirken; budama, şekillendirme ve risk oluşturan dalların temizlenmesi gibi uygulamalarla yeşil dokunun sağlıklı kalmasına katkı sunuyor.

Yürütülen çalışmalar, sadece estetik düzenlemeyle sınırlı kalmayıp uzun vadede ağaç sağlığını korumaya yönelik planlı müdahaleler içeriyor. Düzenli budama ile ağacın gelişim süreçlerinin desteklenmesi ve hastalıklara karşı direnç kazanması hedefleniyor.

Sosyal dönüşüm: yakacak desteği:

Budama sonucu ortaya çıkan ağaç parçaları da değerlendiriliyor. Belediye, elde edilen odunları yeniden kullanıma kazandırarak ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak ulaştırıyor. Bu uygulama, çevresel sürdürülebilirlik ile sosyal yardım mekanizmalarını bir araya getiriyor.

Hatice Gençay, yürütülen çalışmanın kent estetiği ve sosyal dayanışma açısından önemine dikkat çekerek, 'Kentimizin farklı noktalarında gerçekleştirdiğimiz budama ve düzenleme çalışmalarıyla yeşil alanlarımızın bakımını yapıyor, Didim’imizi daha düzenli ve güzel bir görünüme kavuşturuyoruz. Budama çalışmalarımız sırasında elde ettiğimiz ağaç parçalarını da değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu parçaları yakacak olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırarak soğuk kış günlerinde hanelerimizin ısınmasına katkı sağlıyoruz. Kentimizi güzelleştirirken aynı zamanda halkımızın ihtiyaçlarına da destek olmayı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

Belediye ekipleri, çalışmalarını planlı ve düzenli şekilde sürdürürken ileriye dönük olarak yeşil alan yönetimi, atık değerlendirme ve sosyal yardım iş birliklerini geliştirmeye devam edeceğini belirtiyor. Bu yaklaşım, hem kentsel görünümün iyileştirilmesine hem de yerel kaynakların toplumsal faydaya dönüştürülmesine olanak tanıyor.

DİDİM BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ÇEVRE DÜZENİNİN VE YEŞİL ALANLARIN KORUNMASI AMACIYLA AĞAÇ BUDAMA...

DİDİM BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ÇEVRE DÜZENİNİN VE YEŞİL ALANLARIN KORUNMASI AMACIYLA AĞAÇ BUDAMA VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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