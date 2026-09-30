Manas ve Atatürk üniversiteleri arasında gönül ve akademi köprüsü güçleniyor

Manas'ta akademik yıl açılışı ve ziyaretin önemi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış töreni Bişkek'te düzenlendi. Öğrenciler, akademik ve idari personel ile çok sayıda davetlinin katıldığı tören konuşmalar, müzik, dans ve kültürel etkinliklerle yeni akademik yılın başlangıcını kutladı. Program hem Manas Üniversitesinin Türk dünyasındaki eğitim ve kültür misyonunu hem de Türkiye-Kırgızistan arasındaki kardeşlik bağlarının somut bir yansımasını ortaya koydu.

Açılış dersinde araştırma ve sorgulama vurgusu:

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan davetiyle Bişkek'te açılış dersini verdi. "Bilimsel Meraktan Toplumsal Faydaya: Üniversiteli Olmanın Sorumluluğu" başlıklı konuşmasında Hacımüftüoğlu, öğrencilerin eğitimini soru sorarak, araştırarak ve uygulamayla pekiştirerek şekillendirmesi gerektiğini belirtti. Erken yıllardan itibaren araştırma alışkanlığı geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Hacımüftüoğlu, başarısızlığın da öğrenme sürecinin doğal bir parçası olduğunu ve bilimsel sürecin sabır ile eleştiriye açık çalışma gerektirdiğini vurguladı.

Atatürk Üniversitesi'nin başarıları ve stratejik yatırımlar:

Hacımüftüoğlu konuşmasında Atatürk Üniversitesi'nin son yıllarda elde ettiği akreditasyon ve sıralama başarılarına da yer verdi. Üniversitenin 2023 ve 2024 yıllarında araştırma üniversiteleri arasında 17 sırada yer aldığı, 2025'te 16 ve 2026'da üç basamak yükselerek 13 sıraya çıktığı ifade edildi. YÖKAK tarafından verilen beş yıllık tam akreditasyon ve Times Higher Education verilerinde devlet üniversiteleri arasında Türkiye'nin beşinci üniversitesi konumuna yükselmesi de vurgulandı. THE Sustainability Impact Ratings sonuçlarında ise üniversitenin dokuz alanda Türkiye birinciliği, üç alanda dünyanın ilk 10'u ve 12 alanda dünyanın ilk 50'si arasında yer aldığı paylaşıldı.

Uluslararasılaşma kapsamında Atatürk Üniversitesinin uluslararası öğrenci sayısı da öne çıkarıldı; üniversitede 100'ü aşkın ülkeden yaklaşık 13 bin yabancı uyruklu öğrenci eğitim görmekte. Bilimi üretime dönüştürme hedefi doğrultusunda 16 Mayıs 2025 tarihinde faaliyete geçen İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü ile sağlık ve biyoteknoloji alanındaki yatırımlar anlatıldı. Enstitüde 11 araştırma grubu ve 88 bilim insanı stratejik hammaddelerin üretimine yönelik çalışmalar yürütüyor. Ayrıca İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yakınlarındaki İlaç Hammadde Üretim Merkezi'nin üniversiteye devri süreci başlatıldığı belirtildi.

Yapay zekâ çalışmaları çerçevesinde Atatürk Üniversitesinin sağlık odaklı yapay zekâda 18 patent ile üniversiteler arasında lider olduğu, Erzurum'da kurulan veri merkezi ve AtaZeka platformu ile yeni nesil teknolojilerin bilimsel süreçlerde kullanıldığı kaydedildi.

İş birliği protokolü, açıköğretim ve öğrenci buluşmaları:

Açılışın ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan arasında eğitim, araştırma ve akademik iş birliğini derinleştirmeyi amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, ortak programlar, akademik değişim ve araştırma projelerinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Programa Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş eski Başkan Yardımcısı Nurlanbek Azıgaliyev, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Dr. Mekin Mustafa Kemal Ökem, Azerbaycan Büyükelçisi Latif Seyfaddin oğlu Gandilov, Bişkek Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev ile akademisyenler, dernek temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamındaki diğer temaslarda Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi ATA-AÖF'ün Bişkek ofisini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve ofisin Türk Dünyasındaki etkinliğinin artırılmasının önemine işaret etti. Yeni bürolarla açık ve uzaktan eğitimin uluslararası erişiminin genişletilmesi planlanıyor.

Ayrıca Rektör Hacımüftüoğlu Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek tıp eğitimi, hekimlik mesleğinin sorumlulukları ve geleceğe yönelik deneyimlerini paylaştı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Hacımüftüoğlu, tıp eğitiminde ve sağlık araştırmalarında karşılıklı iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Bilim sınır, kardeşlik mesafe tanımaz anlayışıyla iki üniversite arasındaki akademik ve gönül köprüsünün pekiştirildiği bu ziyaret, Türk Dünyası ile kurulan eğitim ve bilim ilişkilerinin hem kurumsal hem de insani boyutlarda derinleştiğinin somut bir örneğini sundu.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU, KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ALPASLAN CEYLAN’IN DAVETİ ÜZERİNE BİŞKEK’TE DÜZENLENEN 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI. AÇILIŞ DERSİNİ REKTÖR HACIMÜFTÜOĞLU’NUN YAPTIĞI PROGRAM KAPSAMINDA İKİ ÜNİVERSİTE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI REKTÖR HACIMÜFTÜOĞLU ÇEŞİTLİ AKADEMİK TEMASLARDA DA BULUNDU.