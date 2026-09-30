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Selçuk tıp’ta robotik cerrahide eşit erişim: hastalardan fark ücreti alınmıyor

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, robotik cerrahiyi hastalardan ek ücret talep etmeden sunuyor; iki sistemle 300'ü aşkın ameliyat yapıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Serkan Varol

Selçuk tıp’ta robotik cerrahide eşit erişim: hastalardan fark ücreti alınmıyor

Selçuk Üniversitesi tıp fakültesinde robotik cerrahi ücret politikası

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, ileri teknoloji robotik cerrahi sistemlerini vatandaşlara ek ücret veya fark talep etmeden sunuyor. Konya'da robotik cerrahinin kullanımında öncü olan merkez, yaklaşık 1,5 yıl önce hizmete aldığı ilk sistemle bugüne kadar 300’den fazla ameliyat başarıyla gerçekleştirdi. Alınan ikinci cihaz ise operasyon kapasitesini güçlendirerek müdahale sayısını artırdı.

Hizmetin kapsamı ve kapasite:

Sistem, genel cerrahi, üroloji, göğüs cerrahisi ile kadın hastalıkları ve doğum branşlarında uygulanabiliyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, şu anda Türkiye’de iki ayrı robotik cerrahi sistemine sahip üniversite hastanelerinden biri konumunda bulunuyor. Robotik platformlar, cerrahların yüksek doğrulukla operasyon yapmasına olanak tanıyor; küçük kesilerle gerçekleştirilen müdahaleler hastalarda daha az ağrı ve daha hızlı iyileşme sağlıyor.

Hedef: sağlıkta fırsat eşitliği:

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, nitelikli sağlık hizmetinin fiziki altyapı, cihaz donanımı ve uzman insan gücünün oluşturduğu bütünlükle sağlandığını belirterek, "Üniversite olarak tıp dünyasındaki yenilikleri yakından takip ediyoruz ve hastalara en iyi sağlık hizmetini sunmak için teknolojik altyapımızı sürekli geliştiriyoruz" dedi. Yılmaz, sağlıkta fırsat eşitliğini önceleyen bir kamu hastanesi misyonuyla hareket ettiklerini vurgulayarak, "Robotik cerrahi gibi üst düzey ve maliyetli bir tedavide, ameliyatın alanı ne olursa olsun hastalarımızdan ücret farkı almıyoruz. Amacımız, dünya standartlarındaki bu sağlık hizmetini hastalarımız için ulaşılabilir kılmaktır" ifadelerini kullandı.

İkinci cihazın devreye girmesiyle birlikte hastanenin operasyon takvimi esnekliği arttı; bu da bekleyen hastaların müdahale olasılığını yükseltiyor ve robotik cerrahinin erişilebilirliğinin artmasına katkı sağlıyor.

NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİNİN FİZİKİ ALTYAPI, CİHAZ DONANIMI VE UZMAN İNSAN GÜCÜNÜN OLUŞTURDUĞU...

NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİNİN FİZİKİ ALTYAPI, CİHAZ DONANIMI VE UZMAN İNSAN GÜCÜNÜN OLUŞTURDUĞU BÜTÜNLÜKLE SAĞLANDIĞINI BELİRTEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HÜSEYİN YILMAZ (FOTOĞRAFTA), "ÜNİVERSİTE OLARAK TIP DÜNYASINDAKİ YENİLİKLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ VE HASTALARA EN İYİ SAĞLIK HİZMETİNİ SUNMAK İÇİN TEKNOLOJİK ALTYAPIMIZI SÜREKLİ GELİŞTİRİYORUZ" DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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