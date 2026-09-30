Mavi Ev'te Alzheimer farkındalığı: hastalar ve yakınlarına sürekli destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mavi Ev merkezinde destek sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mavi Ev, "Dünya Alzheimer Ayı" etkinlikleri kapsamında Alzheimer hastaları ve yakınlarına yönelik farkındalık, moral ve eğitsel programlar düzenledi. Eylül ayı boyunca süren etkinliklerde hem hastalara hem de bakım veren yakınlara bilgi aktarımı ve psiko-sosyal destek sağlandı.

etkinlikler ve katılımcı deneyimleri:

Merkezde düzenlenen kahvaltı, müzik dinletisi ve çeşitli sosyal etkinliklerle hastalar keyifli zaman geçirirken, yakınlarına yönelik oturumlarda hastalık, evreleri ve bakım süreçleri hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimlerde erken dönemde tespit, sürecin yavaşlatılmasına yönelik yaklaşımlar ve korunma yöntemleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılar sunulan hizmetlerden memnuniyet belirtti; hemşire Nilgün Aygın yaşadıklarını şöyle aktardı: "Çalışanlar bize aile gibi yaklaştı. Sanki bir akrabamın yanına emanet edip bırakıyormuşum gibi gönül rahatlığıyla babamı buraya bırakabiliyorum. Bu hizmet için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Mavi Ev çalışanlarına çok teşekkür ederim".

uzmanların mesajı:

Gerontolog Merve Kıldır, Alzheimer sürecinin yalnızca hastayı değil aileyi de etkilediğini vurgulayarak, "Hasta yakınlarımızın doğru bilgiye ulaşabilmesi, deneyimlerini paylaşabilmesi ve ihtiyaç duyduklarında destek bulabileceklerini bilmesi çok kıymetli ve önemli. Bu yönde bilgilendirme ve sosyal destek programlarımıza devam edeceğiz. Amacımız yalnızca belirli günlerde değil, sürecin her aşamasında Büyükşehir Belediyesi Mavi Ev olarak her zaman yanlarında olmaktır" dedi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Melih Vural ise eğitimlerde hastalığa karşı bütüncül yaklaşımın önemine dikkat çekti: "Alzheimer hastalığında sadece hastalığa yakalanıp sonucunu beklemek gibi çaresiz ve ümitsiz kalma dışında yapılabilecek şeyler hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Hastalığa bütüncül yaklaşım çok önemli. Sadece birtakım ilaçlara bel bağlamak şeklinde değil, günlük yaşam aktiviteleri ile yeme içme alışkanlıklarımızı değiştirme gibi vücudumuzu toparlayacak, güçlendirecek ve koruyacak etkenleri anlattık. Vücudun ihtiyaçlarına yönelik yaşamak lazım".

Merkez, yalnızca bilgi vermekle kalmayıp katılımcılara psiko-sosyal destek sunarak bakım verenlerin paylaşım ve dayanışma imkanı bulmasını sağlıyor. Mavi Ev yetkilileri, bu tür programların eylül ayı ile sınırlı kalmayacağını, yıl boyunca sürecek bilgilendirme ve destek faaliyetlerine devam edileceğini belirtti.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE ALZHEİMER HASTALARI VE YAKINLARINA HİZMET VEREN MAVİ EV'DE, "DÜNYA ALZHEİMER AYI" KAPSAMINDA FARKINDALIK VE MORAL ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ