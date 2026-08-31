Didim’de binler fener alayında buluştu, konser meydanda yankılandı

fener alayından Cumhuriyet Kent Meydanı’na yürüyüş:

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı programı, ilçe protokolünün katılımı ve halkın yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Didim sokakları, Türk bayraklarıyla donanırken binlerce kişi ellerinde bayraklarla belediye önünden başlayan fener alayında bir araya geldi.

Marşlar ve alkışlar eşliğinde ilerleyen kortej, omuz omuza yürüyüşle Cumhuriyet Kent Meydanı'na ulaştı. Vatandaşların yoğun katılımı ve coşkusuyla gece boyunca birlik ve dayanışma duygusu ön plandaydı.

konser ve sunum:

Fener alayının ardından sahneye çıkan sevilen sanatçı Işın Karaca, birbirinden sevilen şarkılarını Didim halkı için seslendirdi. Gecenin sunuculuğunu ise oyuncu Hakan Bilgin üstlendi ve program boyunca izleyicilerle etkileşim sağladı.

Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Işın Karaca, Didim'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek Belediye Başkanı Hatice Gençay'a teşekkür etti ve çalışmalarını takdir etti. Konser, sanatçının finalini İzmir Marşı ile yapması ve binlerce kişinin hep birlikte marşa eşlik etmesiyle doruğa ulaştı.

başkanın konuşması ve mesajları:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada Büyük Zafer'in bağımsızlık mücadelesindeki yerini vurguladı. Başkan Gençay konuşmasında, "30 Ağustos, emperyalizme karşı verilmiş en büyük bağımsızlık mücadelelerinden birinin zafer günüdür" ifadelerini kullandı.

Gençay, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Ona inanan; yıllarca savaşların yorgunluğunu taşımış, yoksulluğa ve geri bırakılmışlığa mahkum edilmek istenmiş, dört bir yanı işgal edilmiş Anadolu halkı; kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla ayağa kalktı. Birbirini buldu. Birbirine tutundu. Kendi makûs talihini yine kendi azim ve kararıyla yenmeyi bildi."

Başkan Gençay, 30 Ağustos'un yalnızca bir savaşın kazanıldığı gün olmadığını belirterek, "Bağımsızlık yalnızca sınırlarımızın korunması değildir. Bağımsızlık; bir milletin kendi geleceğine kendisinin karar vermesi, özgür ve barış içinde bir gelecek kurmasıdır" dedi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış." sözünü anımsattı.

Konuşmasının sonunda Gençay, dileğini şu sözlerle paylaştı: "Hiçbir halkın yurdunu savunmak zorunda kalmadığı, hiçbir annenin evladını savaşa uğurlamadığı, hiçbir çocuğun savaşın ne demek olduğunu öğrenmek zorunda olmadığı bir dünyamız olsun. Çocuklarımızın hayalleri kadar temiz, özgür ve barış içinde bir dünyada yaşayalım".

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı Didim'de birlik, gurur ve coşku içinde kutlandı; program Işın Karaca'nın İzmir Marşı ile noktalanan konseri ve meydanda yaşanan unutulmaz görüntülerle sona erdi.

DİDİM’DE VATANDAŞLAR BAYRAM COŞKUSUNU YAŞADI