Yazdan sonbahara geçişte çocuklar için pratik sağlık önlemleri

Yazdan sonbahara geçişin çocuk sağlığına etkileri

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Mehmet Erkan Altuncu, yaz mevsiminden sonbahara geçiş döneminde çocukların hava değişimlerine karşı daha hassas olabileceğini belirtiyor. Eylül ayı ile birlikte gün içindeki sıcaklık değişimleri, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilir düzeye çıkıyor ve bu durum küçüklerin günlük yaşamını etkileyebiliyor.

Dr. Altuncu, bu süreçte üst solunum yolu enfeksiyonları, burun akıntısı, öksürük ve boğaz şikayetlerinin daha sık görülebildiğini vurguluyor ve ailelere bir dizi önlem öneriyor.

Sıcaklık değişimlerine karşı giyinme ve davranış önerileri:

Çocukların vücut ısılarını yetişkinlerden farklı düzenlediklerine dikkat çeken Dr. Altuncu, sabah ve akşam çıkarken hava koşullarının göz önünde bulundurulmasını tavsiye ediyor. Terli kıyafetlerle uzun süre kalmalarına izin vermeyin; gerekirse yanınıza ince bir üst veya hafif bir mont alın. Okula veya dışarıya çıkmadan önce kısa süreli kontrolllerle çocuğun serinleyip serinlemediğini kontrol etmek fayda sağlar.

Gün içinde sıcaklık hızla değişiyorsa katmanlı giydirme yaklaşımı tercih edilmeli; böylece çocuk kendini üşüdüğünde veya ısındığında katman çıkarıp giymeyi kolaylıkla gerçekleştirebilir.

Bağışıklık, beslenme ve uyku düzeni:

Mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendirmek için dengeli beslenme ve yeterli uyku kritik öneme sahip. Dr. Altuncu, sebze ve meyve tüketiminin artırılması, yeterli sıvı alımı ve yaşa uygun protein kaynaklarının beslenmede yer alması gerektiğini belirtiyor. Yaz boyunca bozulan uyku düzenlerinin sonbahar ile birlikte yeniden sistematik hale getirilmesi, çocukların hastalıklara karşı direncini artırır.

Ayrıca düzenli uyku ritmi hem bağışıklığı destekler hem de gündüz aktivite ve öğrenme kapasitesini olumlu etkiler. Beslenme ve uyku düzeninde ani ve radikal değişikliklerden kaçınılmalı, geçiş kademeli olarak uygulanmalıdır.

Kapalı ortamlarda havalandırma, hijyen ve alerji takibi:

Havanın soğumasıyla birlikte çocuklar daha fazla kapalı mekânda vakit geçirir; bu da ortam havasının kalitesini ve mikrobiyal yükü etkiler. Dr. Altuncu, ev ve sınıf gibi kapalı alanların düzenli olarak havalandırılmasını ve kalabalık ortamlarda hijyen kurallarına özen gösterilmesini öneriyor. El hijyeni, enfeksiyonlardan korunmada en basit ve etkili yöntemdir; çocuklara düzenli el yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır.

Alerjik bünyeye sahip çocukların mevsim geçişinde daha yakından izlenmesi gerekir. Tekrarlayan burun akıntısı, hapşırma, öksürük, hırıltı veya nefes darlığı gibi belirtiler gözlemlendiğinde bu şikayetler ihmal edilmemeli ve gerekiyorsa çocuk sağlığı uzmanına başvurulmalıdır.

İlaç kullanımı ve takip edilmesi gereken belirtiler:

Dr. Altuncu, mevsim geçişlerinde görülen her öksürük veya burun akıntısının antibiyotik gerektirmediğini vurguluyor; ilaç kullanımı mutlaka hekim değerlendirmesi ile yapılmalı. Uzun süren ateş, nefes darlığı, hırıltı veya genel durumda belirgin bozulma gibi durumlarda vakit kaybetmeden hekime başvurulmalıdır.

Basit önlemlerle çoğu sorunun önüne geçilebileceğini söyleyen Dr. Altuncu, ailelere şu temel kuralları hatırlatıyor: çocukları hava koşuluna uygun giydirmek, terli kıyafetlerle kalmasını önlemek, yeterli sıvı alımını sağlamak, dengeli beslenme ve düzenli uykuya özen göstermek, kapalı ortamları havalandırmak ve el hijyenine dikkat etmek.

Mevsim geçişleri çocuk sağlığı açısından yakından takip edilmesi gereken dönemlerdir; küçük önlemler ve doğru alışkanlıklarla bu süreç daha sağlıklı geçirilebilir.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZM. DR. MEHMET ERKAN ALTUNCU, YAZ MEVSİMİNDEN SONBAHARA GEÇİŞ DÖNEMİNDE ÇOCUKLARIN DEĞİŞEN HAVA KOŞULLARINDAN DAHA FAZLA ETKİLENEBİLECEĞİNE DİKKAT ÇEKEREK, AİLELERE ÖNEMLİ UYARILARDA BULUNDU.