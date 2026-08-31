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Zafer bayramında anlamlı buluşma: yüzlerce Bilecikli Çanakkale'yi gezdi

Bilecik Belediyesi'nin 30 Ağustos etkinliğinde yüzlerce kişi, rehberlerle Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası ve şehitlikleri gezerek duygusal anlar yaşadı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zafer bayramında anlamlı buluşma: yüzlerce Bilecikli Çanakkale'yi gezdi

Bilecikliler 30 Ağustos'ta Çanakkale'de buluştu

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen gezide yüzlerce ilçe sakini, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle hazırlanan program kapsamında Çanakkale'yi ziyaret etti. Belediye kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurular ve kayıtların ardından yolculuk gerçekleştirilirken, katılımcılar hem tarihi mekânları görme imkânı buldu hem de savaşın ve kurtuluş mücadelesinin yaşandığı coğrafyayı yerinde tanıma fırsatı elde etti.

etkinlik ve katılım:

Gezide katılımcılar uzman rehberlerin anlatımları eşliğinde bölgenin tarihine dair sorularına yanıt buldu. Ziyaretçiler, gezinin özellikle Zafer Bayramı döneminde yapılmasının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti ve organizasyon için Melek Mızrak Subaşı ve Bilecik Belediyesi'ne teşekkür etti. Kayıt sürecinin belediyenin sosyal medya kanalları üzerinden yürütülmesi, katılımın düzenli ve kontrollü olmasını sağladı.

gezilen tarihi noktalar:

Program kapsamında katılımcılar Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Şehitler Abidesi, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Kilitbahir Kalesi ve Namazgah Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı ve Conkbayır gibi simge mekânları ziyaret ederek, bağımsızlık mücadelesinin verildiği alanlarda duygusal anlar yaşadı. Rehberler, bu noktaların tarihi önemini aktarıp katılımcıların merak ettiği ayrıntıları paylaştı; ziyaretçiler gezinin kendileri için anlamlı bir hediye olduğunu söyledi.

YÜZLERCE BİLECİKLİ ÇANAKKALE GEZİSİNDE BULUŞTU

YÜZLERCE BİLECİKLİ ÇANAKKALE GEZİSİNDE BULUŞTU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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