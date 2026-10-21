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Diller konuşan ilmekler: Çankırı kilimlerinin saklı anlamları

Çankırı'ya özgü asırlık kilim motifleri Kilim Evi ve Atölyesi'nde sergileniyor; ilmekler bolluk, bereket, korunma ve kadının gücünü anlatıyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Diller konuşan ilmekler: Çankırı kilimlerinin saklı anlamları

Kilim evi'nde sergilenen motiflerin dili:

Çankırı yöresine ait tarihi kilim motifleri, Kilim Evi ve Atölyesi'nde ziyaretçilere sunularak hem yaşatılıyor hem de anlamlarıyla tanıtılıyor. Her bir ilmek, bölgenin kültürel belleğini taşıyan sembolik bir kayıt niteliğinde; sadece estetik bir desen olmaktan öte, dokuyan kişinin dualarını, duygularını ve yaşama bakışını yansıtıyor. Atölyede sergilenen eserler, dokumacılığın Orta Asya'dan gelen geleneğini ve doğanın rehberliğini gösteren motifleri gözler önüne seriyor.

motiflerin temel temaları ve koruyucu işlevleri:

Atölyede ön plana çıkan temalar genel olarak bolluk, bereket ve korunma üzerine kuruludur. Ayşe Aydın, Çankırı motiflerinin sessiz bir dil taşıdığını belirterek bu temaların kilimlerin merkezinde yer aldığını vurguluyor. Sergideki bereket motifi bolluğu temsil ederken; nazar, göz ve muska gibi motifler kıskançlık, kem göz ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı koruma amacıyla dokunuyor. Bu semboller, toplumun güvenlik kaygılarını ve koruyucu ritüellerini nesilden nesile taşıyan işaretler olarak öne çıkıyor.

yaşam, güç ve kadın temsilleri:

Kilimlerde ayrıca yaşamın sürekliliğini ve değişimini betimleyen hayat ağacı motifi ile güç ve kahramanlığı simgeleyen koç boynuzu motifi dikkat çekiyor. Kadını temsil eden eli belinde (diğer adıyla eli böğründe) motifi ise kadının gücünü, kahramanlığını, becerisini, doğurganlığını ve mutluluğunu sembolize ediyor. Bu motifler yalnızca figüratif ögeler değil; toplumun değerlerini, cinsiyet rollerine dair algılarını ve günlük yaşamın umutlarını dokuma sanatına taşıyan öğeler olarak okunuyor.

Ayşe Aydın'ın aktardığı gibi, eski dönemlerde dokumacılar doğada gördükleri yıldız, akrep, göz veya bitki gibi unsurları kilimlere nakşetmiş; bitkilerden bile bolluk ve bereket umarak bu duygularını ilmek ilmek işlemeyi sürdürmüşlerdir. Bu nedenle Kilim Evi ve Atölyesi'ndeki eserler, ziyaretçiye sadece bir görsel zenginlik sunmuyor; aynı zamanda dokuyanların o anki ruh hallerini, dualarını ve tarihsel deneyimlerini okumanın olanaklarını veriyor.

Sonuç olarak Kilim Evi ve Atölyesi, Çankırı'ya özgü motifleri koruyup tanıtarak kültürel bir hafızayı canlı tutuyor. Bu sergi, kilimlerin yalnızca bir ev eşyası olmadığını; her bir ilmeğin, taşınan anlamlarla birlikte bir hikâye anlattığını gösteriyor.

Bu kilimlerin ağzı yok ama dili var

Bu kilimlerin ağzı yok ama dili var

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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